Akşam Postası / 10 Ekim 2019

1- Gözaltındaki Diken yazıişleri müdürü Fatih Gökhan Diler adli kontrolle serbest

Gözaltına alınan Diken’in sorumlu yazıişleri müdürü Fatih Gökhan Diler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2- Barış Pınarı Harekatı | Mardin valiliği: Bir anne ve iki kızı şehit oldu

Fotoğraf: DHA

Suriye’nin Kamışlı kentinden Nusaybin ilçe merkezine düzenlenen havanlı saldırıda bir anne ve iki kızı hayatını kaybetti, 24 yurttaş da yaralandı. Böylece Şanlıurfa’dakilerle birlikte Suriye’den atılan havan ve roketler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı beşe, yaralı sayısı ise 70’e çıktı.

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3- Barış Pınarı’nda ikinci gün: Kara ve havadan sürüyor; ‘belirli hedefler ele geçirildi’

Milli Savunma Bakanlığı, ikinci güne giren Barış Pınarı Harekatı’nda belirlenen hedeflerin ele geçirildiğini bildirdi.

4- ABD’li senatörlerden Türkiye tasarısı: Sekiz maddede ‘ağır yaptırımlar’ istendi

ABD Başkan Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmeyle ilgili kararını eleştiren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Demokrat Senatör Chris Van Holen’la birlikte Türkiye’ye karşı ‘Graham-Van Hollen Yaptırımları’ isimli bir karar taslağı hazırladı. Taslakta ‘üst düzey yetkililerin malvarlığı, S-400 konusu ve askeri anlaşmalar’ gibi alanlarda yaptırımlar öngörülüyor.

5- Dolar/TL Barış Pınarı Harekatı’nın ikinci gününde 5.90’a yaklaştı

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda YPG hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın ikinci gününde dolar/TL öğleden sonraki işlemlerde 5.8982 düzeyine kadar yükseldi.

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6- İHD ve THİV’den ortak açıklama: Aslolan yaşamdır, savaş öldürür, savaşa karşıyız

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (THİV) tarafından Barış Pınarı Harekatı’nın başlaması üzerine yapılan açıklamada “Aslolan yaşamdır, savaş öldürür, savaşa karşıyız” denildi.

7- Ankara’daki gar katliamında hayatını kaybedenler yakınları tarafından anıldı

Ankara Tren Garı önünde 10 Ekim 2015’te düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler bugün anıldı.

8- HDP’li eski Van büyükşehir belediye başkanına 30 yıl hapis istemi

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında dört ayrı suçtan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

9- Kaz Dağları’ndaki ‘Su ve Vicdan Mitingi’ ertelendi

Cumartesi günü yapılması planlanan ‘Su ve Vicdan Mitingi’, ‘Barış Pınarı Harekatı’ sebebiyle ertelendi.

10- Nobel Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

İsveç’teki Nobel Akademisi, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nü Avusturyalı yazar Peter Handke’ye, 2018 yılındaki ödülü de Polonyalı yazar Olga Tokarczuk’a verdi.