Akşam Postası / 10 Aralık 2020

1. Son 24 saat: 30 bin 424 vaka, 220 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 30 bin 424 Covid-19 vakası kayda geçerken, 220 kişi hayatını kaybetti.

2. Erdoğan: Aliyev’i devamlı arayan Fransa bize ulaşmak istedi ama dönmedik

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karabağ konusunda Fransa cephesinin Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’i aradığını belirterek, “Zaman zaman bize ulaşmak istedi ama doğrusu biz de dönmedik” dedi.

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3. AB zirvesinde yeni taslak metin: Türkiye’ye yaptırımda uygulama martta

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile yaşadığı enerji anlaşmazlığı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını ele alan Avrupalı liderler, zirvenin yeni taslak metnine göre kişilere yönelik yönelik yeni yaptırımlar üzerinde anlaşma sağlarken, yaptırımların devreye alınması mart ayına öteleyecek.

4. Kılıçdaroğlu’ndan Selvi’ye tepki: Niye benim adıma konuşuyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayı belirlenirken isme değil ilkeye bakılacağını vurguladı. CHP lideri, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye de tepki gösterdi.

5. İmamoğlu: Bir aydır 400’lü rakamlarla defin yapıyoruz, düşüş yok; tam kapanma şart

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu “Yaklaşık bir aydır 400’lü rakamlarla defin yapıyoruz. Rakamlarda düşüş yok. Tam kapanma şart” dedi.

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6. Türkiye’den Tunus’a 5 milyon dolar hibe, dört ülkeye tıbbi yardım

Türkiye, beş ülkeye para, tıbbi ekipman ve ilaç desteğinde bulundu.

7. ‘Çav Bella’ paylaşımı nedeniyle açılan davada beraat

İzmir’de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan dava açılan CHP eski il başkan yardımcısı Banu Özdemir beraat etti.

8. ‘Tacizin karşısındayız’ diyen Everest Yayınları: Toptaş’la yollarımızı ayırdık

Everest Yayınları, kadınların tacizle suçladığı yazar Hasan Ali Toptaş’la yollarını ayırdıklarını duyurdu.

9. Eylül rakamları: İşsiz sayısı da azaldı, istihdam da

Eylül dönemindeki işsiz sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 550 bin azalarak 4 milyon 16 bine geriledi. Oran da 1.1 puanlık azalışla, yüzde 12.7 olarak kayda geçti.

10. Meclis’te bütçe görüşmelerinde arbede

Fotoğraf: AA

Meclis’te 2021’e ilişkin kurumların bütçe teklifi görüşülürken arbede çıktı.

11. Pandemi barınakları da vurdu: Sahiplendirilen hayvan sayısı yarıya düştü

Fotoğraf: İBB

İstanbul’da barınaklardan sahiplendirilen hayvan sayısı, geçen yıla göre yarı yarıya azaldı.

12. 116 yaşında Covid-19’u yendi: Bir gün hastanede kaldı; tedavisi evinde tamamlandı

Fotoğraf: AA

Artvin’de 116 yaşındaki Fatma Akyüz, Covid-19’u yenerek sağlığına kavuştu.

13. Sekiz yıldır evlenme teklif etmeyen erkek arkadaşına dava açtı

Zambiya’da bir kadın çocuğunun babası olan ve sekiz yıldır kendisine evlenme teklif etmeyen erkek arkadaşına dava açtı.

14. ‘Corona’ vakası görülmeyen köye telefon yağıyor: Ev ve arsa satın almak istiyorlar

Fotoğraf: DHA

Bartın’ın Amasra ilçesi sınırlarındaki 600 nüfuslu Aliobası köyünde hiç corona virüsü vakası görülmedi. Köyün haberlere konu olmasının ardından Türkiye’nin dört bir yanından arsa ve ev satın almak amacıyla telefon yağmaya başladı. Muhtar Ramazan Tığ telefonlara yetişemiyor.

15. SpaceX’in Starship füzesi fırlatma denemesi sonrası iniş sırasında infilak etti

Fotoğraf: Reuters

ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in Starship füze prototipi, şirketin Teksas’taki fırlatma tesisinde yapılan sorunsuz kalkış testinden dakikalar sonra iniş sırasında infilak etti.