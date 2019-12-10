Akşam Postası / 10 Aralık 2019

1- AİHM’den Osman Kavala kararı: Derhal serbest bırakılmalı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı işadamı Osman Kavala’nın derhal salıverilmesi yönünde karar verdi.

2- Çorlu faciasında babası ölen çocuk: Babamı kim öldürdü hakim amca?

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, yedisi çocuk 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren faciasıyla ilgili davanın, bugün, üçüncü duruşması görülüyor. Kazada babasını kaybeden Gülgen Erbil’in (10), “İhmal var. Babamı kim öldürdü hakim amca” demesi salondakileri ağlattı.

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3- AKP’li yetkili: Sistem değişikliği yaramadı; seçimi kazanmamız garanti değil

AKP’li bir yetkili, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ‘cumhur ittifakı’na ‘yaramadığını’ ve seçimi kazanmalarının ‘garanti olmadığını’ söyledi.

4- Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes

Ukrayna ve Rusya üst düzey görüşmeler sonucunda doğu Ukrayna’da ‘tam ve kapsamlı’ bir ateşkes anlaşması üzerinde mutabık kaldı.

5- ABD Kongresi’nden ‘Türkiye’ye yaptırım’ için yasa tasarısı

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu’nun silahlı hizmetler komisyonları, aylar süren pazarlıkların ardından Pentagon’un (savunma bakanlığı) 738 milyar dolarlık 2020 yılı bütçesinde uzlaştı. İki komisyon da Beyaz Saray’ın Rus S-400 füze savunma sistemini satın aldığı için Türkiye’ye yaptırım uygulamasını istedi.

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6- Erdoğan: Bir sondaj gemisi daha alacağız; Libya’yla ortak arama yapabileceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yeni bir sondaj gemisi almak için anlaşmak üzere olduğunu belirterek, sondaj çalışmalarının sadece Akdeniz’de değil zaman zaman Karadeniz’de ve uluslararası sularda sürdürüleceğini söyledi.

7- Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı

Ankara’da, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 asgari ücretini belirlemek için ikinci kez toplandı.

8- Rus senatör: Konaklama vergisi Türkiye’ye turist akışını azaltacak

Rusya Federasyon Konseyi Sosyal Politikalar Komitesi Başkan Yardımcısı İgor Fomin, konaklama vergilerinin Rusya’dan Türkiye’ye turist akışını azaltacağını söyledi.

9- AYM kararıyla ortaya çıktı: TOMA şikayeti soruşturulmamış, kamera kayıtları silinmiş

Gezi eylemleri sırasında TOMA’nın tazyikli suyla kolunu kırdığı 67 yaşındaki kadının şikayeti, Emniyet’in “Gaz atma kurallarına uygun” diye yazdığı rapor yüzünden soruşturulmadı.

10- TÜSİAD’ın çeviri krizi: ‘İngilizce konuşun’ denen eski Alman lider kürsüden indi

TÜSİAD’ın İstanbul’da düzenlediği konferansa davet edilen eski Almanya cumhurbaşkanı Christian Wulff, çevirmen olmadığı için Almanca yerine İngilizce konuşması istenince kürsüden indi.

11- Özgecan’ın anne-babası Ceren’in ailesini ziyaret etti: Kendi yavrumuz gibi üzüldük

Mersin’in Tarsus ilçesinde, 2015’te bindiği minibüsün şoförü tarafından öldürülen Özgecan Aslan’ın babası Mehmet ve annesi Songül Aslan, Ordu’da evinin önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir’in ailesini ziyaret etti.

12- HDP’li Oluç ‘ÖSO maaşları’nı Meclis’e taşıdı: Ödeniyorsa hangi bütçeden?

HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, Türkiye’nin eski adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu (SMO) üyelerine maaş ödediği iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

13- Fitch beş büyükşehir belediyesinin kredi notunu ‘durağan’a yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, beş yerel ve bölgesel yönetimin kredi notu görünümünü ‘negatif‘ten ‘durağan’a çevirdi.

14- Yunanistan, Türkiye-Libya anlaşmasını BM’ye taşıdı: Uluslararası hukuka aykırı

Yunanistan, Libya ve Türkiye’nin deniz sınırları üzerine vardığı anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğiyle gerekçesiyle Birleşmiş Milletler’e (BM) itirazda bulundu.

15- Bütçeyi sunan Oktay’dan enflasyon yorumu: Daha fazla veya az hissedilebilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin resmi enflasyon oranının gerçek enflasyondan farklı olduğu eleştirilerine şöyle cevap verdi: “TÜFE rakamlarını bireyler veya haneler kendi harcama ve tüketim yapılarına göre daha fazla veya daha az hissedebilirler.”

16- LGBTİ+ bireylerin ezici çoğunluğu işyerinde cinsel kimliğini gizliyor

Yeni bir araştırmaya göre Türkiye’de LGBTİ+ bireylerin çoğu iş hayatında cinsel yönelimini tamamen açık yaşayamıyor.

17- Araştırma: Eğitimliler hakları ihlal edilince soluğu sosyal medyada alıyor

Yüksek lisans ve doktora mezunlarının yüzde 28.8’i hakları ihlal edilince ilk olarak sosyal medyaya başvuracağını söylüyor.

18- TÜİK: Gazete ve dergi tirajları düştü; tiyatro salonu ve sinema seyircisi sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2018 yılında bir önceki yıla kıyasla kültür harcamaları yüzde 23.4 artarak 54 milyar 383 milyona çıktı. Buna rağmen gazete ve dergilerin tirajı düştü, tiyatro salonu ve sinema seyircisi sayıları geriledi.

19- Malatya’da yerine cami inşa edilen halk kütüphanesi Meclis’e taşındı: Nüfusu 1 milyona yaklaşan ilin kütüphanesi yok

Yıkılan ve yerine cami inşa edilen Malatya’nın tek halk kütüphanesine halen yeni bir bina yapılmamasını Meclis gündemine taşıyan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Yaşananlar AKP’nin ayıbıdır” dedi.

20- Fransa’dan ABD bankası Morgan Stanley’e 22 milyon dolarlık ‘manipülasyon’ cezası

Fransa’nın finansal piyasaları düzenleyici kurumu Autorité des Marchés Financiers (AMF), ABD bankası Morgan Stanley’ye ülke tahvillerinde manipülasyon nedeniyle 20 milyon avro (22.04 milyon dolar/128.6 milyon lira) ceza kesti.