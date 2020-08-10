Akşam Postası / 10 Ağustos 2020

1- ‘Corona’ testlerinin güvenilirliği: ‘Test konusunda çelişen bilgiler geliyor’

Covid-19 salgınında geçilen ‘normalleşme’ döneminde vaka sayılarında artış sürüyor. Biliminsanları, Sağlık Bakanlığı tarafından vaka tespitinde kullanılan PCR testlerinin duyarlılığına ilişkin çelişkili bilgiler paylaşıldığını iddia ederek, bakanlığın kamuyu ve sağlık çalışanlarını daha net şekilde bilgilendirmesi gerektiğini savunuyor.

2- Beş ayda 400 bin kişi ‘iş bulma ümidi’ni kaybetti: 2019’a göre üç kat artış

Bu yılın ilk beş ayında ‘iş bulma ümidi’ni kaybedenlerin sayısı 400 binden fazla arttı.

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3- ORC anketi: AKP yüzde 36.6, CHP 25.9; Gelecek ve DEVA’nın toplamı yüzde 4

ORC Araştırma’nın yeni anketine göre, AKP yüzde 36.6, CHP yüzde 25.6 oya sahip.

4- CHP: Sosyal mesafe için 250 bin derslik gerekiyor; kampanya parasıyla yapılsın

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın salgında okulların açılmasıyla ilgili hazırladığı rapora göre, sosyal mesafe şartını sağlamak için en az 250 bin ek dersliğe ihtiyaç var.

5- Pamukkale Üniversitesi rektörü görevden uzaklaştırıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ’ın görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

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6- Bilirkişi: Okul için bağışlanan arazi Medipol’e otopark yapılmış

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bir vatandaşın okul yapılması şartıyla bağışladığı arazinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi’nin otoparkı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

7- Beyrut’taki patlamanın ardından hükümet istifasını sundu

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı’ndaki şiddetli patlamanın ardından gelen yoğun baskılar üzerine Cumhurbaşkanı Mişel Avn’a istifasını sundu.

8- 100 gündür yerel vaka kaydedilmeyen Yeni Zelanda bunu nasıl başardı?

Yeni Zelanda’nın son ülke içi virüs bulaşmasından kaynaklanan pozitif vakasının tespitinin üzerinden 100 gün geçti. Ülke, virüsle mücadele bu önemli dönüm noktasına nasıl geldi?