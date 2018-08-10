Akşam Postası / 10 Ağustos 2018

1- Erdoğan: Döviz kuru üzerinden saldırılara rağmen büyümeyi sürdüreceğiz

Türk Lirası’nın ABD Doları karşısında rekor düzeyde değer kaybetmesinin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘saldırılara rağmen büyümeye devam edeceklerini’ söyledi.

2- Albayrak’tan ‘yeni ekonomi modeli’: Tablo makro göstergelere göre makul değil

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Yeni Ekonomi Modeli Tanıtım Toplantısı’nda konuştu: “Ekonomideki tablo makro göstergelere göre makul değil.”

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3- Mersin-Boğazpınar halkının HES’le imtihanı yeniden başlıyor

Mersin’de Tarsus Nehri üzerine kurulması planlanan HES projesini iptal eden yerel mahkeme kararı Danıştay tarafından, temyiz yolu kapalı olmak üzere bozuldu. Boğazpınar Köyü sakinlerinin HES karşıtı mücadelesi yeniden başlayacak.

4- TÜSİAD uyardı: Zor dönemde cankurtaran gibi IMF’ye sarılmak çözüm değil

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, “Zor dönemlerde cankurtaran gibi IMF’ye sarılmak çözüm değildir” dedi.

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5- Trump: Türkiye’yle çelik ve alüminyumda gümrük vergisi iki katına çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’yle çelik ve alüminyum ticaretinde gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasını onayladığını duyurdu ve ekledi: “Türkiye’yle ilişkilerimiz şu anda iyi durumda değil.”

6- CHP’nin yeni MYK’sı: Tezcan gitti, Adıgüzel kaldı, Hamzeçebi genel sekreter

CHP’nin yönetim organı merkez yönetim kurulunun yeni üyeleri belirlendi.

7- Demirtaş’tan mektup: HDP’nin bir an önce sahaya inmesinde fayda var

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 24 Haziran seçimlerini değerlendiren mektubunda partisine seslendi: “HDP’nin bir an önce sahaya inmesinde fayda var.”