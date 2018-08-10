Akşam Postası / 10 Ağustos 2018

1- Erdoğan: Döviz kuru üzerinden saldırılara rağmen büyümeyi sürdüreceğiz
Türk Lirası’nın ABD Doları karşısında rekor düzeyde değer kaybetmesinin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘saldırılara rağmen büyümeye devam edeceklerini’ söyledi.
Piyasalarda olağanüstü zikzaklar: Dolar rekor kırdı
AKP’li Bostancı’yla gündem: Dolar çılgın bir partide kendinden geçiyor, parti bitecek
Erdoğan dolar artışına çıkıştı: Dolar molar bizim yollarımızı kesmez
Erdoğan Rize’de: Onların doları varsa bizim halkımız var, Allah’ımız var
Akşener’den Erdoğan’a: Ekonomide çözüm için yardıma hazırız
FT haber yaptı, avro da vuruldu: TL’deki sıkıntı Avrupa bankalarını ürkütmüş
2- Albayrak’tan ‘yeni ekonomi modeli’: Tablo makro göstergelere göre makul değil
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Yeni Ekonomi Modeli Tanıtım Toplantısı’nda konuştu: “Ekonomideki tablo makro göstergelere göre makul değil.”
Muharrem İnce, Erdoğan’dan ‘istirham’ etti: Damadınızı kovun
3- Mersin-Boğazpınar halkının HES’le imtihanı yeniden başlıyor
Mersin’de Tarsus Nehri üzerine kurulması planlanan HES projesini iptal eden yerel mahkeme kararı Danıştay tarafından, temyiz yolu kapalı olmak üzere bozuldu. Boğazpınar Köyü sakinlerinin HES karşıtı mücadelesi yeniden başlayacak.
4- TÜSİAD uyardı: Zor dönemde cankurtaran gibi IMF’ye sarılmak çözüm değil
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, “Zor dönemlerde cankurtaran gibi IMF’ye sarılmak çözüm değildir” dedi.
İktisatçı Prof. Boratav: Erdoğan, bankaların batışına göz yummamak için IMF’ye gidecek
Alman basını: Erdoğan ekonomik yardım istemek için Berlin’e gelecek
5- Trump: Türkiye’yle çelik ve alüminyumda gümrük vergisi iki katına çıktı
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’yle çelik ve alüminyum ticaretinde gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasını onayladığını duyurdu ve ekledi: “Türkiye’yle ilişkilerimiz şu anda iyi durumda değil.”
ABD net: Bizim için ilerleme pastörün evine dönmesi, bu kadar
6- CHP’nin yeni MYK’sı: Tezcan gitti, Adıgüzel kaldı, Hamzeçebi genel sekreter
CHP’nin yönetim organı merkez yönetim kurulunun yeni üyeleri belirlendi.
7- Demirtaş’tan mektup: HDP’nin bir an önce sahaya inmesinde fayda var
HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 24 Haziran seçimlerini değerlendiren mektubunda partisine seslendi: “HDP’nin bir an önce sahaya inmesinde fayda var.”