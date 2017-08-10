Akşam Postası / 10 Ağustos 2017

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1- Konyaspor beş, Beşiktaş bir maç seyircisiz; Orman’a 45 gün hak mahrumiyeti

Süper Kupa finalinde çıkan olaylar nedeniyle Konyaspor’a beş, Beşiktaş’a ise bir maç seyircisiz oynama cezası verildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da 45 gün hak mahrumiyetiyle cezalandırıldı.

2- ‘ByLock kullanıcısı’ denen 35 gazeteciye operasyon; dokuz gözaltı

İstanbul başsavcılığınca ‘FETÖ’nün medya yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ‘ByLock’ kullandığı belirtilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, dokuzu gözaltına alındı.

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3- IŞİD İncirlik’i vurmayı planlamış

Adana’daki IŞİD soruşturmasının iddianamesinde, örgütün İncirlik Hava Üssü’yle ilgili bir planı ortaya çıktı.

4- Kuzey Kore: Saldırı planı ay ortasında hazır

Kozey Kore, ABD’nin askeri üssünün bulunduğu Pasifik Okyanusu’ndaki Guam Adası’nı orta menzilli balistik füzeyle vurma planının ağustos ortasında hazır olacağını açıkladı.

5- Valiliğe göre Şemdinli’de işkence yok ‘zorla derdest’ var

Hakkari valiliği, Şemdinli ilçesinin Şapatan köyünde köylülerin işkenceye uğramadığını, ‘yetkiler dahilinde zorla derdest edildiğini’ savundu.

6- HDP’li Önder ittifak çağrısını yineledi: Hedef iktidar olmalı

AKP’ye karşı ittifak çağrısını yineleyen HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, “İktidarın dağıttığı kapitalden payını alamayan, iktidarca KHK ve benzeri politikalarca dışlanmış, işini ve statüsünü kaybetmiş kitlelerin toplanmasını, toparlanmasını çok önemli buluyorum” dedi.

7- ‘Hero’ tişörtünden abla-kardeşe dava açıldı, cezaevinde beş kişi açığa alındı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘suikast’ davasında duruşmaya İngilizce ‘kahraman’ anlamına gelen ‘hero’ yazılı tişörtle gelen sanık Gökhan Güçlü ve bu tişörtü gönderen ablası Bahar Güçlü hakkında dava açıldı.

8- Saadet Partisi ‘çatı adayı’nı buldu: Kendi genel başkanı

Saadet Partisi (SP), 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçiminde genel başkanı Temel Karamollaoğlu’nu aday gösterme niyetinde.

9- CHP kararını verdi: Beş günlük ‘Adalet Kurultayı’nın yeri Kocadere Kamp Alanı

CHP’nin herkese açık beş günlük ‘Adalet Kurultayı’nın yeri Gelibolu Yarımadası’ndaki Kocadere Kamp Alanı olarak kesinleşti.

10- HDP’li Baydemir’e göre ‘sürpriz olmaz’: Kılıçdaroğlu tutuklanırsa şaşırmayın

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, tutuklu vekillerden İdris Baluken’in AKP hükümetini eleştirdiği için cezaevinde olduğunu savunarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da tutuklanabileceğini öne sürdü.

11- Demirtaş’tan çağrı: Tüm demokrasi güçleri CHP’nin ‘Adalet Kurultayı’na katılmalı

HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, CHP’nin düzenleyeceği ‘Adalet Kurultayı’na tüm demokrasi güçlerinin katılması gerektiğini söyledi.