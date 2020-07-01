Akşam Postası / 1 Temmuz 2020

1. Sosyal medyadakilere kızan Erdoğan hızını alamayıp Netflix’e de çıkıştı: Ahlaksız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak için sosyal medyada yapılan yorumlara çok sert tepki gösterdi, sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.
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Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’in Netflix eleştirisine destek: Hırsından spoiler verir
Albayrak ve ailesine hakaret eden 11 kişi gözaltında
Selvi Kılıçdaroğlu, Esra Albayrak’ı arayarak üzüntüsünü paylaştı
2. TELE 1 ve Halk TV’ye beş gün ‘ekran karartma’ cezası
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE 1 ve Halk TV’ye beş gün ‘ekran karartma’ cezası verdi.
3. Volkswagen Türkiye’deki yatırım planını durdurdu
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Manisa’da planladığı fabrika yatırımını durdurma kararı aldı.
4. Albayrak, yükselişe geçen sanayi endeksini yorumladı: Bugün dünden daha pozitif
‘Corona’ salgını sırasında 11 yılın en düşük seviyesine inen imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) haziran ayında ekonominin tekrar açılmasıyla birlikte 53.9’a yükselerek sektörün tekrar büyümeye geçtiğine işaret etti.
5. ABD, ‘corona’da işe yaradığı bilinen iki ilaçtan birinin tamamını satın aldı
ABD Covid-19 tedavisinde faydalı olduğu kanıtlanan iki ilaçtan biri olan remdesivirin neredeyse tamamını satın aldı.
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Praglılar ‘corona’ tedbirlerinin kaldırılmasını 500 metrelik sofranın etrafında toplanarak kutladı
Meşhur pötibör biskivüleri sağlık çalışanlarına ‘merci beaucoup’ bisküvisi üreterek teşekkür etti
Airbus ‘corona’ krizinde hayatta kalmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
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6. Moody’s uyardı: 2018’deki kur şoku tekrarlanabilir
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin bu yıl corona virüsü şoku nedeniyle sert şekilde küçüleceğini, gelecek yılsa reel büyüme kaydedilebileceğini öngördü. Kurum yeni bir kur şoku için uyardı.
7. Türk şirketler F-35 için iki yıl daha parça üretecek
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), müşterek taarruz uçağı F-35’in bazı parçaları için 2022’ye kadar Türk şirketleri ile çalışmaya devam edeceğini açıkladı.
8. Halkbank ABD’deki davada yargıcın çekilmesini isteyip erteleme talep etti
Halkbank ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle yargılandığı davada yargıcın davadan çekilmesini isteyecek.