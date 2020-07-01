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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 1 Temmuz 2020

1. Sosyal medyadakilere kızan Erdoğan hızını alamayıp Netflix’e de çıkıştı: Ahlaksız

Fotoğraf: Arşiv/AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak için sosyal medyada yapılan yorumlara çok sert tepki gösterdi, sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.

İletişim Başkanlığı: Erdoğan’ın sosyal medya sözleri bağlamından koparıldı

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Selvi Kılıçdaroğlu, Esra Albayrak’ı arayarak üzüntüsünü paylaştı

2. TELE 1 ve Halk TV’ye beş gün ‘ekran karartma’ cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE 1 ve Halk TV’ye beş gün ‘ekran karartma’ cezası verdi.

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3. Volkswagen Türkiye’deki yatırım planını durdurdu

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Manisa’da planladığı fabrika yatırımını durdurma kararı aldı.

4. Albayrak, yükselişe geçen sanayi endeksini yorumladı: Bugün dünden daha pozitif

‘Corona’ salgını sırasında 11 yılın en düşük seviyesine inen imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) haziran ayında ekonominin tekrar açılmasıyla birlikte 53.9’a yükselerek sektörün tekrar büyümeye geçtiğine işaret etti.

5. ABD, ‘corona’da işe yaradığı bilinen iki ilaçtan birinin tamamını satın aldı

ABD Covid-19 tedavisinde faydalı olduğu kanıtlanan iki ilaçtan biri olan remdesivirin neredeyse tamamını satın aldı.

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Praglılar ‘corona’ tedbirlerinin kaldırılmasını 500 metrelik sofranın etrafında toplanarak kutladı

Meşhur pötibör biskivüleri sağlık çalışanlarına ‘merci beaucoup’ bisküvisi üreterek teşekkür etti

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6. Moody’s uyardı: 2018’deki kur şoku tekrarlanabilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin bu yıl corona virüsü şoku nedeniyle sert şekilde küçüleceğini, gelecek yılsa reel büyüme kaydedilebileceğini öngördü. Kurum yeni bir kur şoku için uyardı.

7. Türk şirketler F-35 için iki yıl daha parça üretecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), müşterek taarruz uçağı F-35’in bazı parçaları için 2022’ye kadar Türk şirketleri ile çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

8. Halkbank ABD’deki davada yargıcın çekilmesini isteyip erteleme talep etti

Halkbank ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle yargılandığı davada yargıcın davadan çekilmesini isteyecek.

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