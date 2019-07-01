Akşam Postası / 1 Temmuz 2019

1. Benzine 27 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinin litresine 27 kuruş zam geldiğini duyurdu. Zam, pompa fiyatına da yansıyacak.



2. ‘FETÖ’ sanığı ‘Balyoz’ hakimi Ömer Diken’e 13 yıl dört ay hapis

Askeriyeye yönelik ‘FETÖ kumpasları’ndan biri olarak anılan ‘Balyoz davası’nın hakimi Ömer Diken 13 yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

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3. Bazı kimyasal ve bataryalarda gümrük vergisi sıfırlandı: Kontenjanla sınırlı

Otomotivden yazar kasa imalatına, birçok farklı sektörde kullanılan bazı kimyasallar ve bataryalarda gümrük vergisinin sıfırlandığı fakat her kalem için belirli bir kontenjan olduğu duyuruldu.

4. Metrobüs ve vapur seferleri artırılıyor; köprü ücretlerinde indirim yolda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde (FSM) yapılan yol çalışması nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı’ndan Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün kullanım ücretinin düşürülmesini talep etti. Metrobüs ve vapur sefer sayıları da artırıldı.

5. HDP’den TRT için soru önergesi: 87 dakika ‘aleyhte’ yayın, lehine yayın yok!

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik TRT’nin ‘tarafsız’ yayın ilkesine uyarak bütün siyasi partilere eşit mesafede olması gerekliliğine uygunluğunun araştırılması amacıyla Meclis başkanlığına araştırma önergesi verdi.

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6. Caprice Gold mağdurlarına şimdi de vergi ve harç şoku!

İşadamı Fadıl Akgündüz’ün yarım kalan Caprice Gold projesinden devremülk alanlar şu sıralar yeni bir sorunla karşı karşıya. Mülk sahipleri sekiz yıldır projenin tamamlanmasını beklerken, Maliye peşi sıra vergi cezaları kesmeye başladı. Ceza kesilen kişi sayısı 1200’e yakın.

7. KKTC’ye Suriye’den ateşlenen Rus füzesi düşmüş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşerek patlamaya neden olan cismin Rus yapımı S-200 füzesinin bir parçası olduğunu açıkladı.

8. Kent-rant araştırmalarının el kitabı olacak: Kamusal veriye ulaşım rehberi

Gazeteci Elif İnce tarafından hazırlanan kamusal veriye ulaşım rehberi tüm yurttaşların kamusal verilere ulaşmasını kolaylaştıracak ve ihalelerin kime ne kadara gittiği gibi ‘rantsal’ konulardan hava kalitesi ve koruma altındaki doğal alanlar gibi ‘çevresel’ konulara yanıt arayanlara yardımcı olacak.

9. Ergenekon davasında tüm sanıklara örgüt üyeliğinden beraat

Yargıtay’ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon davasında, ‘Ergenekon örgütünü kurma’ ve ‘yönetme’ suçundan tüm sanıklara beraat etti.

10. Cumhuriyet, ‘Ergenekon kararı’ üzerine hatırlattı: İlhan Selçuk uyarmıştı

Cumhuriyet gazetesi, örgüt üyeliğinden yargılanan sanıkların beraat etmesiyle sonuçlanan Ergenekon sürecinin kararı açıklanınca, 2008’de gazetenin yayın kurulu başkanı ve başyazarıyken aynı dava kapsamında gözaltına alınan İlhan Selçuk’un ‘geleceği okuyan’ denebilecek nitelikteki yazısını anımsattı.

11. Mazbatanın ardından İstanbul metro genel müdürü de istifa etti

İstanbul Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu görevinden istifa ettiğini duyurdu.

12. İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokları nükleer anlaşmadaki sınırı aştı

İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokları, Avrupalı ülkelerin 2015 yılındaki nükleer anlaşmayı ayakta tutma çabalarına rağmen anlaşmada belirlenen sınırı aştı.

13. Birlikteki bölünme nedeniyle AB’ye lider seçilemedi

Avrupalı liderler bloktaki bölünme nedeniyle Jean-Claude Juncker’in ardından Avupa Komisyonu’nun başkanlığını ve birliğin en önemli koltuklarını kimin alacağı konusunda bir karara varamadı. Zirveye bir gün ara verildi, yarın tekrar denenecek.

14. 2 bin 500 yıllık Sinop Kalesi ‘kale kondu’lara teslim

Sinop Kalesi, Türkiye’deki çok sayıda tarihi yapı gibi ‘konut işgali’ altında. Turizmciler ve çevreciler tarihi binaya, üzerinde ve çevresindeki beton yapılaşma kaldırılarak sahip çıkılmasını istiyor.

15. Libya’da alıkonulan altı Türk serbest bırakıldı

Libya’da General Halife Hafter’e bağlı güçler tarafından alıkonulan Türk vatandaşı altı denizci serbest bırakıldı.

16. İTO: İstanbul’da haziran ayında gıda fiyatları yüzde 2.93 düştü

İstanbul’da haziranda perakende fiyatlar yüzde 0.98, toptan fiyatlar ise yüzde 2.09 azaldı.

17. Japon gemileri 31 yıl sonra tekrar ticari balina avında: Tüm dünya kınıyor

Japonya’nın balina avcılığını denetleyen uluslararası örgütten çıkmasıyla birlikte ülkede 31 yıl sonra tekrar ticari balina avına başlandı.

18. Ankara’da tecavüzle suçlanan profesör, Rektör İbiş’in imzasıyla emekli edildi

Ankara’da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan ve savcılık kararıyla resen tahliye edilen, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili, cezaevinden çıkınca emekli olmak için dilekçe verdi. Dilekçesi üniversite tarafından onaylanan Bilgili emekliye ayrıldı.

19. İsrail’den Suriye’deki İran hedeflerine füze saldırısı

İsrail Suriye’ye yönelik hava saldırısı düzenledi. Suriye cephesine göre başkent Şam ve Humus kentlerinde dört sivil öldü, 21 kişi yaralandı. İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesine göre ise ölü sayısı 16. Ölenler arasında bir bebeğin de olduğu belirtildi.