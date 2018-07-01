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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 1 Temmuz 2018

1- İnce: Kılıçdaroğlu’na rakip olmam ama ‘Ayrılacağım’ derse hazırım

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partinin liderliğine gelme olasılığına ilişkin koşulu açıkladı“Ben kurultay istemeyeceğim, kesinlikle böyle bir talebim olmayacak. Ama CHP örgütleri göreve davet ederse, kendisi (Kılıçdaroğlu) de ‘Ben ayrılacağım’ derse, hazırım. Ama burası çok önemli. Sakın yanlış bir şey yazılmasın: Ben karşısına çıkıp rakip olmayacağım.” 

CHP’de gündem ‘yerel seçim’: Eylül ayında adaylar açıklanacak

CHP’li Tezcan seçim gecesini anlattı: Tahrik eden taraf olmamaya çalıştık

2- AKP yerel seçimi gündemine aldı: Bakan Kasım 2018’i işaret etti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ahmet Eşref Fakıbaba, Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimin 1 Kasım 2018’de yapılmasının doğru olacağını söyledi.

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3- ‘Moral olsun’ diye: Çakıcı’ya sınırsız ziyaretçi izni

Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Alaattin Çakıcı hakkında süresiz sağlık raporu verildi.

4- Yeni vergi düzenlemesi: 9,5 liradan ucuz sigaraya 1 lira zam gelecek

Sigaradaki vergi düzenlemesi nedeniyle 9,5 liradan ucuz sigaraya 1 lira zam gelecek.

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5- Eylül cinayetinin ayrıntıları: Öldürülmeden önce cinsel istismara uğramış

Ankara’da kaybolduktan bir hafta sonra toprağa gömülü halde ölü bulunan sekiz yaşındaki Eylül’ün cinsel istismara uğradığı belirlendi.

Hükümetten Eylül’ün katli sonrası kimyasal hadım hamlesi: ‘Devreye sokacağız’

6- Golan tepelerinde eller tetikte: İsrail ordusu Suriye sınırına yığınak yapıyor

İsrail ordusu Suriye sınırına askeri yığınak yapmaya başladı.

7- İzmir Alman Okulu kapatıldı: Berlin gerekçe talep ediyor

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne bağlı özel İzmir Alman Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kapatıldı.

8- Yalanlama gelmedi: ‘Habertürk gazetesi kağıt baskıya son verecek’ iddiası

İktidara yakın Habertürk gazetesinin kağıt baskıya son vereceği iddia edildi.

9- ‘Adam kazandı’ polemiğinde Küçükkaya meslektaşlarını ‘defansa çağırdı’

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin mesajından sonra her gün ‘lime lime doğrandığını’ söyledi.

10- Golan tepelerinde eller tetikte: İsrail ordusu Suriye sınırına yığınak yapıyor

İsrail ordusu Suriye sınırına askeri yığınak yapmaya başladı.

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