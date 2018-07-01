Akşam Postası / 1 Temmuz 2018

1- İnce: Kılıçdaroğlu’na rakip olmam ama ‘Ayrılacağım’ derse hazırım

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partinin liderliğine gelme olasılığına ilişkin koşulu açıkladı: “Ben kurultay istemeyeceğim, kesinlikle böyle bir talebim olmayacak. Ama CHP örgütleri göreve davet ederse, kendisi (Kılıçdaroğlu) de ‘Ben ayrılacağım’ derse, hazırım. Ama burası çok önemli. Sakın yanlış bir şey yazılmasın: Ben karşısına çıkıp rakip olmayacağım.”

2- AKP yerel seçimi gündemine aldı: Bakan Kasım 2018’i işaret etti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ahmet Eşref Fakıbaba, Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimin 1 Kasım 2018’de yapılmasının doğru olacağını söyledi.

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3- ‘Moral olsun’ diye: Çakıcı’ya sınırsız ziyaretçi izni

Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Alaattin Çakıcı hakkında süresiz sağlık raporu verildi.

4- Yeni vergi düzenlemesi: 9,5 liradan ucuz sigaraya 1 lira zam gelecek

Sigaradaki vergi düzenlemesi nedeniyle 9,5 liradan ucuz sigaraya 1 lira zam gelecek.

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5- Eylül cinayetinin ayrıntıları: Öldürülmeden önce cinsel istismara uğramış

Ankara’da kaybolduktan bir hafta sonra toprağa gömülü halde ölü bulunan sekiz yaşındaki Eylül’ün cinsel istismara uğradığı belirlendi.

6- Golan tepelerinde eller tetikte: İsrail ordusu Suriye sınırına yığınak yapıyor

İsrail ordusu Suriye sınırına askeri yığınak yapmaya başladı.

7- İzmir Alman Okulu kapatıldı: Berlin gerekçe talep ediyor

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne bağlı özel İzmir Alman Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kapatıldı.

8- Yalanlama gelmedi: ‘Habertürk gazetesi kağıt baskıya son verecek’ iddiası

İktidara yakın Habertürk gazetesinin kağıt baskıya son vereceği iddia edildi.

9- ‘Adam kazandı’ polemiğinde Küçükkaya meslektaşlarını ‘defansa çağırdı’

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin mesajından sonra her gün ‘lime lime doğrandığını’ söyledi.

10- Golan tepelerinde eller tetikte: İsrail ordusu Suriye sınırına yığınak yapıyor

İsrail ordusu Suriye sınırına askeri yığınak yapmaya başladı.