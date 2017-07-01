Akşam Postası / 1 Temmuz 2017

1- Çalışma hayatına ‘tırpan’: Erdoğan zorunlu haftalık izni kaldıran kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zorunlu haftalık izni kaldıran yasayı onayladı.

2- ‘Adalet Yürüyüşü’nde 17’nci gün: Sıcak hissediliyor, Sarıgül ve Eliaçık da katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ 17’nci gününe girdi.

3- ‘Komik değil ama gülebilirsiniz’: HDP’li Pir’e ‘Merdivenlerde oturdun’ fezlekesi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında partisinin il binası merdivenlerinde oturduğu gerekçesiyle ‘dokunulmazlığının kaldırılması’ talebiyle fezleke hazırlandı.

4- Türkiye ‘takipçi’: Katar, Körfez’in taleplerine Kuveyt üzerinden cevap verecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Körfez ülkelerinin talep listesini incelemeye alan Katar’ın cevaplarını Kuveyt üzerinden ileteceğini söyledi.

5- Erdoğan ‘teşkilatını’ uyardı: Gereken dersleri çıkarmazsak 2019’da işimiz çok zor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’nin genel başkanı sıfatıyla katıldığı partinin il başkanları toplantısında teşkilatını uyardı: “Gereken dersleri çıkarmazsak 2019’da işimiz gerçekten çok zor.”

6- Bakanın akademisyenle ‘soylu’ mücadelesi: Oran’dan Soylu’ya hakaret davası

Akademisyen Baskın Oran, yazdığı bir yazı nedeniyle kendisine hakaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında tazminat davası açtı ve kamu davası açılmasını talep etti.

7- Eşine dışkı yedirmeye çalışan işkenceci koca gözaltına alındı

Ağrı’nın Pantos ilçesine bağlı Andaçlı köyünde 20 yaşındaki eşi C.Ş.’ye işkence yaparak çocuğunun bezindeki dışkısını zorla yedirmeye çalışan 26 yaşındaki Mehmet Şakir Ş. gözaltına alındı.

8- HDP: Afrin’e operasyon IŞİD’le mücadeleyi baltalar, savaş tehlikesini büyütür

Halkların Demokratik Partisi (HDP), YPG’nin elindeki Suriye’nin kuzey kenti Afrin’e yönelik olası bir askeri operasyonun IŞİD’le mücadeleyi baltalayacağını savundu.

9- Hayvanseverlerden yurt çapında eylem: Dostlarımızı ölüme göndermeyiz

Türkiye’nin birçok kentinde sokağa çıkan hayvanseverler, ‘Hayvan Hakları Koruma Kanunu’nda yapılmak istenen değişikliği protesto etti.

10- BM duyurdu: Son altı ayda yarım milyona yakın Suriyeli evine döndü

Birleşmiş Milletler (BM), 2017’nin başından beri Suriye’deki evlerine geri dönenlerin sayısının yarım milyona yaklaştığını duyurdu.

11- Trakya’nın ‘felaketi’: Kaya gazı sondaj çalışmaları depremi tetikleyebilir

Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Cemal Polat, bölgede başlatılan kaya gazı sondaj çalışmalarının Trakya’da bir çevre felaketine neden olabileceğini savundu.

12- Yine maden yine iş cinayeti: Zonguldak’ta gazdan zehirlenen iki işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’ta özel bir maden şirketine ait kömür ocağında çalışan iki maden işçisi gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti.

13- Polis PKK’yı işaret etti: Lice’de silahlı saldırıya uğrayan AKP’li siyasetçi hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan AKP İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan hayatını kaybetti.

14- ‘Uzun sormuşum’: Madımak sanıklarının akıbetini soran CHP’li Altıok’a ‘cevap yok’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı’nın, Sivas’ta 33 aydının yakılarak öldürüldüğü Madımak katliamı sanıklarının akıbeti hakkında verdiği soru önergesi işleme alınmadı.

15- Enerji içeceği yasağı: Reklamı olmayacak, 18 yaşın altına satılmayacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kararıyla enerji içeceklerinin reklamı yapılmayacak, 18 yaşından küçüklere satılmayacak, spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde piyasaya arz edilmeyecek.