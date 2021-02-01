Akşam Postası / 1 Şubat 2021

1. Erdoğan’dan partisinin gençlik kollarına: Siz LGBT gençliği değilsiniz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, isim vermeden, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bir sergide, Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsel yer almasına gönderme yaptı. Erdoğan, ‘gençliği LGBT gençliği değil bu milletin şanlı tarihindeki gençlik olarak geleceğe taşıyacaklarını’ söyledi.

2. Boğaziçi’nde protestolar devam ediyor: Öğrenciler rektörlük binası önünde

Fotoğraf: Twitter

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, ‘kayyım rektör’ protestosu için bir kez daha okullarında buluştu. Polis ablukası ve müdahelesi devam ederken öğrenciler, rektörlük önünde Melih Bulu’yu dışarıya çağırıyor.

Reklam

3. Bahçeli: Kabe’yi aşağılayanların, 1979’da işgal eden teröristlerden farkı yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Türkiye’nin boğazını sıkmak isteyen provokatörlerin Boğaziçi’ne tutunmanın arayışında olduğunu’ ifade etti.

4. Davanın sanığı Akyürek: Hrant Dink’e yönelik eylemi engellemek için çalıştım

Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 127’nci duruşması bugün yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıklar Muharrem Demirkale ve Ramazan Akyürek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.

5. İstanbul bakkallarının veresiye defterinde ilk üçte ekmek, yumurta, sigara var

İBB İstanbul İstatistik Ofisi, ‘İstanbul Bakkalları ve Veresiye Alışveriş Pratikleri Araştırması’na göre bakkalların yüzde 71’i veresiye defter tutuyor. Veresiye talebi en yüksek olan ilk üç ürün ekmek, yumurta ve sigara oldu.

Reklam

6. Yetkili: Normalleşme adımları gecikecek gibi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında ana gündem Covid-19 tedbirleri ve ekonomi olacak.

7. Covid-19 aşısı yaptıranların sayısı 2 milyonu geçti

Covid-19 mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ülke genelinde uygulanmaya başlanmasının 19’uncu gününde aşılananların toplam sayısı 2 milyonu aştı.

8. İçişleri: 25 Ocak-1 Şubat’ta 31 bin 69 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 25 Ocak-1 Şubat’taki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 31 bin 69 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.

9. Myanmar’da ordu yönetime el koydu; gözaltına alınan lideri Aung San Suu Çii halka protesto çağrısı yaptı

Fotoğraf: Reuters

Myanmar’da ordu yönetime el koydu. Ülkenin lideri Aung San Suu Çii ile yönetimdeki üst düzey isimler bu sabah gözaltına alındı. Aung San Suu Çii, ordunun ‘yeniden diktatörlük kurmaya’ çalıştığını ifade ederek halkı protesto etmeye çağırdı.

10. İsrail’de Pfizer/BioNTech aşısının iki dozunun da uygulandığı 715 bin kişiden yalnızca 317’si virüse yakalandı

Aşı uygulamasında en önde giden ülke İsrail’de Pfizer/BioNTech iki dozu da yapılan 715 bin 425 kişiden yalnızca 317’si (yüzde 0.04’ü) Covid-19’a yakalandı.