Akşam Postası / 1 Şubat 2020

1- Çin’de corona virüsünden ölenlerin sayısı 249’a yükseldi, vaka sayısı 7 bin 153

Çin’in Hubey eyaleti sağlık komisyonu, insandan insana bulaşabilen ölümcül yeni tip corona virüsü nedeniyle 45 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 249’a yükseldiğini açıkladı.

2- Bakan duyurdu: Deprem Elazığ’ın yaklaşık yüzde 30’unu etkiledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ’daki depremin kentin yüzde 30’unu etkilediğini açıkladı.

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3- Kılıçdaroğlu: Deprem vergisinin nereye harcandığını bilmek herkesin hakkı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Deprem vergisinin nereye harcandığını bilmek herkesin hakkı” dedi.

4- KHK’lı öğretmen hakkında emsal karar: Göreve iade sonrası ihraç sürecindeki hakları ödenecek

KHK ile görevden ihraç edilen, sonrasında görevine iade edilen öğretmen bu süreçte alamadığı mali hakları için mahkemeye başvurdu. Yerel mahkeme ihraç edildiği süreç boyunca görevdeymiş kabul edilerek haklarının verilmesi yönünde karar verdi.

5- Ensar’a bağış yapan Başkentgaz’ın sahibi: Madem yanlıştı, Kızılay kabul etmeseydi

Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yaptığı 8 milyon dolar bağış ile gündeme gelen Başkentgaz’ın sahiplerinden Mehmet Torun “Ben bu bağışın şerefiyesinin Kızılay’a kalmasını istiyorum. Madem yanlıştı, Kızılay kabul etmeseydi” dedi.

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6- Öğrenciye vurup saçını çeken öğretmen görevden alındı

Siirt’te bir öğrencinin saçını çekip vuran, “Gebertirim seni” diyen öğretmen görevden alındı.

7- Kaçak kömür ocağında hayatını kaybeden işçinin babası da madende ölmüş

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde mühürlenmesine rağmen kaçak olarak çalıştırılan kömür ocağında hayatını kaybeden Sebahattin Kalaycıoğlu’nun babası Cemil Kalaycıoğlu’nun da 20 yıl önce kaçak ocakta yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

8- Doğu Anadolu’da kar nedeniyle 2 bin 25 köy yolu kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 bin 25 köy yolunun merkezle bağlantısı kesildi.

9- Avrasya Tüneli geçişlerine zam

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı.

10- Kanun taslağı hazırlandı: Yeni vergi kalemi geliyor

AKP’nin hazırladığı yerel yönetim taslağında yeni bir vergi getirilmek istendiği öne sürüldü.

11- Manuş Baba, Atilla Yılmaz’a ‘Eteği Belinde’ için tazminat ödeyecek

Besteci Atilla Yılmaz, ‘Eteği Belinde’ şarkısı için Manuş Baba’ya (Mustafa Özkan) açtığı davayı kazandı.

12- ‘Devlete ve millete zararlı’ deyip kanıtlayamadığı şirkete tazminat ödeyecek

Yargıtay, bir GSM şirketi için “Devlete ve millete zararlı” deyip bunu kanıtlayamayan bayi sahibi bir kişinin tazminat ödemesine hükmetti.