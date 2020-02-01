Akşam Postası / 1 Şubat 2020

1- Çin’de corona virüsünden ölenlerin sayısı 249’a yükseldi, vaka sayısı 7 bin 153
Çin’in Hubey eyaleti sağlık komisyonu, insandan insana bulaşabilen ölümcül yeni tip corona virüsü nedeniyle 45 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 249’a yükseldiğini açıkladı.
Ambulans uçak ‘sağlıklı yolcularıyla’ Wuhan’dan Türkiye’ye havalandı
Sağlık bakanı: Çin’den gelenler 14 gün hastanede tek kişilik odada takip edilecek
ABD’li doktorlar ülkedeki ilk corona virüsü vakasında hastalığın seyrini yazdı
2- Bakan duyurdu: Deprem Elazığ’ın yaklaşık yüzde 30’unu etkiledi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ’daki depremin kentin yüzde 30’unu etkilediğini açıkladı.
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Silivri depremi sonrası: İstanbul’da sekiz okul yıkılıp yeniden yapılacak
3- Kılıçdaroğlu: Deprem vergisinin nereye harcandığını bilmek herkesin hakkı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Deprem vergisinin nereye harcandığını bilmek herkesin hakkı” dedi.
Soylu’dan Kılıçdaroğlu’nun Elazığ için ‘afet bölgesi’ talebine: Siyasi yaklaşım
4- KHK’lı öğretmen hakkında emsal karar: Göreve iade sonrası ihraç sürecindeki hakları ödenecek
KHK ile görevden ihraç edilen, sonrasında görevine iade edilen öğretmen bu süreçte alamadığı mali hakları için mahkemeye başvurdu. Yerel mahkeme ihraç edildiği süreç boyunca görevdeymiş kabul edilerek haklarının verilmesi yönünde karar verdi.
5- Ensar’a bağış yapan Başkentgaz’ın sahibi: Madem yanlıştı, Kızılay kabul etmeseydi
Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yaptığı 8 milyon dolar bağış ile gündeme gelen Başkentgaz’ın sahiplerinden Mehmet Torun “Ben bu bağışın şerefiyesinin Kızılay’a kalmasını istiyorum. Madem yanlıştı, Kızılay kabul etmeseydi” dedi.
6- Öğrenciye vurup saçını çeken öğretmen görevden alındı
Siirt’te bir öğrencinin saçını çekip vuran, “Gebertirim seni” diyen öğretmen görevden alındı.
7- Kaçak kömür ocağında hayatını kaybeden işçinin babası da madende ölmüş
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde mühürlenmesine rağmen kaçak olarak çalıştırılan kömür ocağında hayatını kaybeden Sebahattin Kalaycıoğlu’nun babası Cemil Kalaycıoğlu’nun da 20 yıl önce kaçak ocakta yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
8- Doğu Anadolu’da kar nedeniyle 2 bin 25 köy yolu kapandı
Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 bin 25 köy yolunun merkezle bağlantısı kesildi.
9- Avrasya Tüneli geçişlerine zam
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı.
10- Kanun taslağı hazırlandı: Yeni vergi kalemi geliyor
AKP’nin hazırladığı yerel yönetim taslağında yeni bir vergi getirilmek istendiği öne sürüldü.
11- Manuş Baba, Atilla Yılmaz’a ‘Eteği Belinde’ için tazminat ödeyecek
Besteci Atilla Yılmaz, ‘Eteği Belinde’ şarkısı için Manuş Baba’ya (Mustafa Özkan) açtığı davayı kazandı.
12- ‘Devlete ve millete zararlı’ deyip kanıtlayamadığı şirkete tazminat ödeyecek
Yargıtay, bir GSM şirketi için “Devlete ve millete zararlı” deyip bunu kanıtlayamayan bayi sahibi bir kişinin tazminat ödemesine hükmetti.