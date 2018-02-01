Akşam Postası / 1 Şubat 2018

1- Tek yön ‘zam’

Avrasya Tüneli’ndeki zamdan indirime gidildi.

2- ‘Ölümün ÇED’i olmaz’: Halk salon ‘bastı’, termik santral toplantısı yapılamadı

Tekirdağ’da iki ilçe arasına kurulması planlanan kömürlü termik santralinin ÇED bilgilendirme toplantısı eylem üzerine gerçekleştirilemedi.

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3- Hakkari’de ikinci PKK saldırısı: İki asker hayatını kaybetti

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üs bölgesine düzenlenen havanlı saldırıda iki asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.

4- Zeytin Dalı Harekatı’nda 13’üncü gün…

TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 13’üncü gününe girdi.

5- Uluslararası hekim örgütlerinden Erdoğan’a mektup: TTB’yi tacize derhal son verin

Uluslararası beş hekim örgütünün yöneticileri Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin 30 Ocak 2018 tarihinde gözaltına alınmalarını kınayan ve bir an önce serbest bırakılmalarını talep eden bir mektubu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdi.

6- KHK’ya ekleme: MİT ‘gizli’ raporla istediğini kamu ihalelerinden menedebilecek

TBMM’de dün gece Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, MİT’in ‘terör örgütleriyle bağlantısı var’ dediği firmalar ihaleye giremeyecek. Düzenlenen ‘gizli’ raporlar hakkında MİT görevlilerinin cezai bir sorumluluğu da olmayacak.

7- Üsküdar’da otobüs duraktakilere çarptı: Üç kişi hayatını kaybetti

Üsküdar’da özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

8- Tahliye jet gibi bozuldu: Af örgütü başkanı cezaevi çıkışı gözaltına alınıp tutuklandı

Hakkında tahliye kararı verilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, hakkında çıkarılan yeni yakalama kararı uyarınca cezaevinden çıkarken gözaltına alındı ve tutuklandı.

9- Çavuşoğlu’ndan Mihraç Ural açıklaması: Bu teröristin tutuklanmasını istedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın Türkiye’de katliam suçundan aranan örgüt lideri Mihraç Ural’ın tutuklanmasını istediklerini açıkladı.

10- İlk duruşma: Mahkeme vicdani reddi TSK’ya soracak

Artvin Borçka’da vicdani retçi Şendoğan Yazıcı’nın yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıkmadı. Mahkeme, Yazıcı’nın vicdani retçi olduğununa ilişkin dilekçesinin akıbetini Trabzon Askere Alma Bölge Başkanlığı’na soracak.

11- Oktar’dan Diyanet’in başına: Kerhane vergileriyle maaşın ödeniyor, gıkın çıkmıyor

Kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen Adnan Oktar, kendisi için “Akli dengesi bozulmuş bir insan” diyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a yanıt verdi.

12- HDP kulisi: Bilgen ve Buldan öne çıktı, dava sıkıntısı yaşayanlar yönetime girmiyor

HDP’nin 11 Şubat’ta yapacağı 3’üncü Olağan Kongresi’nde eş genel başkanlığına Pervin Buldan’ın aday olması kesinleşti. Diğer eşbaşkanlık koltuğu için Kars milletvekili Ayhan Bilgen’in adaylığı ise büyük ölçüde kesinleşti.

13- Polis arşivi taradı: 73 yaşındaki kadına tecavüzle suçlanan adam 15 yıl sonra tutuklandı

Tekirdağ’da 73 yaşındaki kadına tecavüz etmekle suçlanan adam, dosyanın kapanmasına günler kala tutuklandı.

14- TSK’ya ait F-16’lardan atılan füzeler Afrin’de gazetecilerin yakınına düştü

Afrin’deki operasyona katılan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait F-16’lardan atılan füze, haber takibi yapan İran merkezli haber kanalı Press TV ekibinin yakınına düştü. O anların kaydedildiği olayda ekiptekiler yaralandı.

15- AKP kaynakları: ‘İhraç ya da göreve iade’ dışında KHK çıkarılmayacak

AKP kaynakları, ‘ihraç ya da göreve iade’ gibi tedbir kararnameleri dışında bundan sonra yasal düzenleme gerektiren KHK çıkarılmayacağını söyledi.

16- Gözaltındaki TTB Başkanı Prof. Dr. Tükel ve Prof. Dr. Gören üniversiteden uzaklaştırıldı

Afrin’e yönelik harekata karşı çıktıkları için gözaltına alınan 11 Türk Tabipleri Birliği (TTB) yöneticisinden Başkan Prof. Dr. Reşit Tükel ve Prof. Dr. Taner Gören üniversitedeki görevlerinden uzaklaştırıldı. Böylece görevden uzaklaştırılan TTB yöneticisi sayısı üçe yükseldi.

17- CHP’li Yılmaz ‘başkonsolosluğu’ anlatıyor: Korumam IŞİD’in arkasında namaza durdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Musul Başkonsolosu olduğu dönemde IŞİD’in elinde rehin kaldığı günlerle ilgili ilk kez ayrıntılı bilgiler verdi.

18- Özilhan yetkilileri ‘uyarmış’: Evde bira yapımı ‘vergi kaybına’ neden oluyor

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, internette satışı hızla yayılan ‘evde bira yapım setleri’yle ilgili ‘vergi kaybına neden olduğu’ gerekçesiyle yetkilileri uyardığını kaydetti.

19- Şeyhülislam değil RTÜK: Şarkıda geçen ‘Allah Baba’ sözü nedeniyle TV8’e ceza

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TV8’de yayınlanan ‘Yetenek Sizsiniz’ adlı programda söylenen ‘7 Kocalı Hürmüz’ şarkısında geçen “Allah Baba” sözü nedeniyle kanala 1 milyon liranın üzerinde ceza kesti.

20- Dünya Adalet Projesi raporu: Türkiye hukukun üstünlüğünde 101’inci sırada

Hukukun üstünlüğüne uyum konusunda yıllık rapor yayınlayan ABD merkezli Dünya Adalet Projesi 2017 yılına ilişkin verilere dayanarak güncellediği raporunda Türkiye’yi 113 ülke arasında 101’inci sıraya yerleştirdi.