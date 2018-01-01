Akşam Postası / 1 Ocak 2018

1- Çavuşoğlu: Deniz Yücel’in iddianamesinin çıkmaması beni de mutlu etmiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’de yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunan Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’le ilgili iddianamenin halen çıkmamış olmasının kendisini mutlu etmediğini söyledi.

2- Reuters kareleriyle dünyada 2018 coşkusu

Dünya yeni yıla coşkulu kutlamalarla girdi.

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3- YSK’dan İYİ Parti’ye: Seçime girme hakkınız henüz yok, altı ay bekleyin

Genel seçime katılmak için gerekli örgütlenme koşulunu sağladığını belirterek YSK’dan seçmen kütüklerini talep eden İYİ Parti’ye ‘ret’ yanıtı verildi.

4- İran’da dört günün bilançosu: 10 ölü, 200 gözaltı… Twitter savaşında durum ne?

İran’da hükümete yönelik dört gündür devam eden protesto gösterilerinde ölü sayısı 10’a yükseldi.

5- Prof. Şengör yeni bir ‘atışma’nın fitilini ateşledi: ‘Fatih’in Müslümanlığı tartışılıyor’

Prof. Dr. Celal Şengör’ün “Fatih’in Müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine ‘Ben Muhammed’in dediklerine inanmıyorum’ demiş” sözleri yeni bir polemik başlattı.

6- Manavgat’ta 2 bin 200 yıllık antik kente sevgililerinin isimlerini yazdılar!

Antalya’daki Seleukeia Antik Kenti’nin duvarlarına bazı kişiler sevgililerinin ve kendilerinin isimlerini yazdı.

7- Kulis: Erdoğan ‘Maksadı farklı’ deyip Gül’e karşı harekete geçmiş

Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün KHK ile ilgili eleştirileri konusunda, 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimini işaret ederek ‘Maksat farklı’ dediği önü sürüldü.

8- İttifak kulisi: AKP 2019’da ‘Tek listeyle girelim’ diyor, MHP ayrı listede ısrarlı

AKP ve MHP arasında 2019’da yapılması olası seçim ittifakı konusunda ‘liste sayısı’ anlaşmazlığı var. İki parti arasında seçim sistemine ilişkin de görüş alışverişi yapılıyor.

9- Şanlıurfa’da ‘kapanma partisi’nin yapıldığı okulun yönetimi: Öğrenciler istedi

Şanlıurfa’da küçük yaştaki tesettürlü öğrencilere ‘kapanma partisi’ düzenleyen okulun yetkilileri, etkinlikten haberleri olmadığını, öğrencilerden böyle bir talep geldiğini söyledi. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

10- Diyanet, Bitcoin’i ‘saadet zinciri’ne benzetti

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), sanal para birimi Bitcoin’i ‘saadet zinciri’ne benzetti.

11- Yılın ilk iş günü: Isparta’da toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Isparta’daki Süleyman Demirel Üniversitesi’nin (SDÜ) Batı Yerleşkesi’nde altyapı çalışmaları sırasında bir işçi hayatını kaybetti.

12- Adana’da babasının silahıyla ‘oynayan’ 11 yaşındaki çocuk ablasını öldürdü

Adana’da babasının ruhsatsız tabancasıyla oynayan 11 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki ablasını öldürdü.

13- Elinde sopayla çatıda ‘Noel Baba’ bekleyen adam: ‘İman et’ deyip tebliğ yapacağım

Elindeki sopayla evinin çatısına çıkarak ‘Noel Baba’yı bekleyen bir adam, sosyal medyada alay konusu oldu.

14- Cinayet mahalline dönen şüpheli yakalandı

Kars’ta aynı yerde farklı tarihlerde işlenen cinayetler nedeniyle aranan adam, cinayet mahalline gelince yakalandı.