Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 1 Nisan 2021

1.Salgında ölen sağlıkçılara saygı duruşu

Fotoğraf: TTB

Bugün, Türkiye’nin her yerinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı.

Türkiye ‘corona’ vakası sayısında en ön, destek paketinde ise en son sıralarda

Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan her sekiz hastadan biri dört ayda ölüyor

Bilim kurulu üyelerinden ‘bulaş’lara yanıt: Biz bilmeyiz, bakan bey bilir

Prof. Ceyhan’dan ‘tek doz’ uyarısı

Johnson&Johnson aşısı Türkiye’deki çocuklarda da denenecek

Sinovac mı BioNTech mi: Kim hangi aşıyı tercih etmeli?

Temaslı aşçı, pavyonda yemek yaptı

Tüm gazeteciler aşılanacak, basın kartı sahiplerine öncelik var

Üretimde bileşenler karıştırıldı; 15 milyon doz Covid-19 aşısı çöpe gitti

2.HDP: AYM’nin reddi esastan

HDP Sözcüsü Ebru Günay, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) HDP’nin kapatılmasına yönelik iddianamenin ‘usulden değil, esastan’ iade edildiğini söyledi.

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3.İstanbul’da enflasyon ‘rekor kırdı’

İstanbul’da mart ayında bir yıllık perakende gıda enflasyonu yüzde 16.37 çıktı.

4.Market fiyatı, tarlayı beşe katladı!

Tarla ile market fiyatları arasında mart ayında beş katlık fark oluştu.

5.Mevduatta stopaj indiriminin süresi uzatıldı

Mevduat hesabı faizleri ve kar paylarından yapılan stopaj indiriminin süresi 31 Mayıs’a uzatıldı.

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6.Ayvatoğlu’na AKP genel merkez amiri referans vermiş

‘Kokain çekerken’ çekilmiş görüntüsü ve lüks yaşamıyla gündeme oturan AKP genel merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu’na AKP Genel Merkez İdari Amiri Kadri Celal Ursavaş’ın referans verdiği ortaya çıktı.

7.Emine Bulut davası daha ağır ceza talebiyle Yargıtay’da: Canavarca hisle öldürdü

Eski eşi Emine Bulut’u 10 yaşındaki kızının gözü önünde vahşice öldüren Fedai Varan’a verilen müebbet hapis cezası istinaf mahkemesince onandı. Ailenin avukatı, Yargıtay’a temyiz başvurusu yaptı.

8.Yavaş ‘iyiliğin ikinci dalgası’nı başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, yaklaşan Ramazan ayı öncesi dar gelirli aileler için yardım kampanyası başlattı.

9.Meclis’te muhalefetin oylarıyla reddedilen teklif yeniden oylanacak

Meclis’te dün muhalefet partisi vekillerinin oylarıyla reddedilen ‘güvenlik ve arşiv soruşturması’na dair teklif yeniden oylanacak.

10.Beş yılda cepten internet kullanımı sekiz kat arttı

Geçen yıl telefonlarda kullanılan mobil veri miktarı 1.8 milyon terabaytı bulurken, 302 milyar dakika telefonla konuşuldu.

11.Sigara bırakma tedavisi ‘tasarruf yasası’ kapsamından çıkarıldı

Sigarayı bırakma tedavisi, kamu hizmetlerinden indirimli veya bedelsiz yararlanmada istisna kurallarını belirleyen kararın kapsamı dışına çıkarıldı.

12.Kanuni portesi 4 milyon liraya satıldı

Kanuni Sultan Süleyman’ın, 16’ncı yüzyılda, İtalyan ressam Cristofano Dell’ Altissimo tarafından çizilen portresi, 350 bin sterline (yaklaşık 4 milyon lira) alıcı buldu.

13. ‘Acısını saklayan Harold’ yanlışlıkla aşı kampanyasının yüzü oldu

İsveç’te sağlık yetkilileri Covid-19 aşı uygulamasının yüzü olarak yanlışlıkla dünyanın en ünlü meme’i ‘Hide the pain Harold’ı (Acısını saklayan Harold) kullandı.

14. Liberal Demokrat Parti, ‘cumhur ittifakı’na katıldı!

Liberal Demokrat Parti (LDP), ‘1 Nisan vesilesiyle’ AKP ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’na katılma kararı aldığını açıkladı.

AKP bu sefer de güldürmedi!

SON HABERLER

Prof. Ceyhan’dan ‘tek doz’ uyarısı

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tek doz aşı yaptıranların kendini aşısız gibi düşünerek tedbir almayı sürdürmesi gerektiğini söyledi.