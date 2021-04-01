Akşam Postası / 1 Nisan 2021

1.Salgında ölen sağlıkçılara saygı duruşu
Bugün, Türkiye’nin her yerinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı.
Türkiye ‘corona’ vakası sayısında en ön, destek paketinde ise en son sıralarda
Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan her sekiz hastadan biri dört ayda ölüyor
Bilim kurulu üyelerinden ‘bulaş’lara yanıt: Biz bilmeyiz, bakan bey bilir
Prof. Ceyhan’dan ‘tek doz’ uyarısı
Johnson&Johnson aşısı Türkiye’deki çocuklarda da denenecek
Sinovac mı BioNTech mi: Kim hangi aşıyı tercih etmeli?
Temaslı aşçı, pavyonda yemek yaptı
Tüm gazeteciler aşılanacak, basın kartı sahiplerine öncelik var
Üretimde bileşenler karıştırıldı; 15 milyon doz Covid-19 aşısı çöpe gitti
2.HDP: AYM’nin reddi esastan
HDP Sözcüsü Ebru Günay, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) HDP’nin kapatılmasına yönelik iddianamenin ‘usulden değil, esastan’ iade edildiğini söyledi.
3.İstanbul’da enflasyon ‘rekor kırdı’
İstanbul’da mart ayında bir yıllık perakende gıda enflasyonu yüzde 16.37 çıktı.
4.Market fiyatı, tarlayı beşe katladı!
Tarla ile market fiyatları arasında mart ayında beş katlık fark oluştu.
5.Mevduatta stopaj indiriminin süresi uzatıldı
Mevduat hesabı faizleri ve kar paylarından yapılan stopaj indiriminin süresi 31 Mayıs’a uzatıldı.
6.Ayvatoğlu’na AKP genel merkez amiri referans vermiş
‘Kokain çekerken’ çekilmiş görüntüsü ve lüks yaşamıyla gündeme oturan AKP genel merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu’na AKP Genel Merkez İdari Amiri Kadri Celal Ursavaş’ın referans verdiği ortaya çıktı.
7.Emine Bulut davası daha ağır ceza talebiyle Yargıtay’da: Canavarca hisle öldürdü
Eski eşi Emine Bulut’u 10 yaşındaki kızının gözü önünde vahşice öldüren Fedai Varan’a verilen müebbet hapis cezası istinaf mahkemesince onandı. Ailenin avukatı, Yargıtay’a temyiz başvurusu yaptı.
8.Yavaş ‘iyiliğin ikinci dalgası’nı başlattı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, yaklaşan Ramazan ayı öncesi dar gelirli aileler için yardım kampanyası başlattı.
9.Meclis’te muhalefetin oylarıyla reddedilen teklif yeniden oylanacak
Meclis’te dün muhalefet partisi vekillerinin oylarıyla reddedilen ‘güvenlik ve arşiv soruşturması’na dair teklif yeniden oylanacak.
10.Beş yılda cepten internet kullanımı sekiz kat arttı
Geçen yıl telefonlarda kullanılan mobil veri miktarı 1.8 milyon terabaytı bulurken, 302 milyar dakika telefonla konuşuldu.
11.Sigara bırakma tedavisi ‘tasarruf yasası’ kapsamından çıkarıldı
Sigarayı bırakma tedavisi, kamu hizmetlerinden indirimli veya bedelsiz yararlanmada istisna kurallarını belirleyen kararın kapsamı dışına çıkarıldı.
12.Kanuni portesi 4 milyon liraya satıldı
Kanuni Sultan Süleyman’ın, 16’ncı yüzyılda, İtalyan ressam Cristofano Dell’ Altissimo tarafından çizilen portresi, 350 bin sterline (yaklaşık 4 milyon lira) alıcı buldu.
13. ‘Acısını saklayan Harold’ yanlışlıkla aşı kampanyasının yüzü oldu
İsveç’te sağlık yetkilileri Covid-19 aşı uygulamasının yüzü olarak yanlışlıkla dünyanın en ünlü meme’i ‘Hide the pain Harold’ı (Acısını saklayan Harold) kullandı.
14. Liberal Demokrat Parti, ‘cumhur ittifakı’na katıldı!
Liberal Demokrat Parti (LDP), ‘1 Nisan vesilesiyle’ AKP ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’na katılma kararı aldığını açıkladı.