Akşam Postası / 1 Nisan 2020

1. Erdoğan’dan ‘kampanya’ çıkışı: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19’la mücadele için başlatılan kampanyayı ‘devletin’ yürüttüğünü belirterek, “Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur” dedi.

2. İBB, yardımların toplandığı hesaplara haciz kararı için iptal davası açtı

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İçişleri Bakanlığı’nın salgın süresince ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla para toplanan hesaplara haciz konulmasına ilişkin kararına karşı yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.

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3. ‘Corona’ günlüğü

Dünya genelinde can kaybı 42 bini geçti… ABD’de bir günde 920, İran’da 138, İspanya’da 864 kişi hayatını kaybetti… EURO 2020 play-off maçları eylüle ertelendi… Wimbledon Tenis Turnuvası iptal edildi…

4. ‘Corona’ önlemleri

İzmir’de 20 noktaya termal kamera yerleştirildi… Ücretli öğretmenlere ödeme yapılacağı açıklandı… Bazı yerleşim birimleri karantinaya alındı…

5. CHP’li Tanrıkulu: İnfaz yasası eksik, siyasetçiler ve gazeteciler de dahil edilmeli

CHP İstanbul milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu başkan vekili Sezgin Tanrıkulu, AKP ile MHP’nin hazırlayıp Meclis Başkanlığı’na sunduğu yeni infaz düzenlemesini eleştirdi.

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6. Soylu: Şehir içi trafiği hafta içi yüzde 65, hafta sonu yüzde 90 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında “Şehir içindeki trafik yoğunluğu hafta sonları yüzde 85-90 civarında, hafta içinde ise yüzde 60-65 bandı içinde azaldı” dedi.

7. Türkiye’den İspanya ve İtalya’ya askeri uçakla tıbbi yardım

Fotoğraf: DHA

Türkiye, yeni tip corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden İspanya ve İtalya’ya maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri gönderdi.

8. Ekonomide ‘corona’ etkisi: İmalat endekslerinde ibre daralmaya döndü

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye ve dünya çapında alınan önlemler nedeniyle mart ayında bir önceki ay gördüğü iki yılın zirvesinden daralmaya işaret eden 48.1’e geriledi.

9. YÖK: Bahar dönemi kayıtları dondurulabilir, tez ve yeterlilik uzaktan verilebilir

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Covid-19 salgını nedeniyle üniversite öğrencilerinin 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde kayıt dondurup tez savunması ya da doktora yeterlilik sınavlarını da video konferansla yapabileceğini duyurdu.

10. Hemşire derneği: Yoğun bakımda 15 bin açık var, deneyimlileri kaydıralım

Fotoğraf: Reuters

Covid-19 hastalarıyla dolması beklenen yoğun bakımdaki kaynakların yeterli olup olmayacağı konusunda tartışmalar devam ederken, Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Ebru Kıraner uyardı: “En az 15 bin daha yoğun bakım hemşiresine ihtiyaç var.”

11. Pencerelerde ‘oyuncak ayı’ dönemi: Amaç salgın süresince çocuklara moral vermek

Fotoğraf: Twitter

Geçen aralık ayından beri 41 bini aşkın can alan Covid-19 salgını süresince çocukların olumsuz etkilenmesini engellemek amacıyla dünyanın dört bir yanında bir hareket başladı.

12. Solunum cihazını reddedip ‘Gençler için kullanın’ dedi; iki gün sonra hayatını kaybetti

Fotoğraf: Facebook

14 bin nüfuslu Binkom’da yaşayan Hoylaerts, hastalık belirtileri görülünce ailesi tarafından 20 Mart’ta hastaneye kaldırıldı ve corona virüsü taşıdığı anlaşıldı. Doktorlar, izolasyon ünitesine alınan, nefes almakta güçlük çeken Hoylaerts’i solunum cihazına bağlamak istedi ancak o bunu reddetti ve iki gün sonra, 22 Mart’ta hayatını kaybetti.

13. İtalya’daki Çinliler: Önce ayrımcılığa uğradılar, şimdi ‘corona’ya karşı örnek gösteriliyorlar

Covid-19 salgını İtalya’yı kasıp kavururken ve ölü sayısı artmaya devam ederken, sağlık yetkililerinin dikkatini virüsten hiç etkilenmemiş büyük bir topluluk çekti.

14. Eski eşi ve oğlunu, ‘Bana kalmayan mallar size de kalmasın’ diyerek öldürmüş

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde yaşayan Zeki Kızkapan’ın (49), boşandığı Neşe Orhan (43) ve oğlu Furkan Kızkapan’ı (18), eski eşinin üzerine yaptığı gayrimenkulleri geri vermemesi nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı.