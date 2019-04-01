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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 1 Nisan 2019

1. Yıldırım: İstanbul’da iptal oyları sonucu değiştirebilir

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, 31 Mart yerel seçiminde geçersiz oyların sonucu değişebileceğini söyledi.

AKP de İstanbul’da ‘Biz kazandık’ dedi

2. CHP’li aday Twitter hesabını güncelledi: ‘İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabındaki ünvanını‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı’ olarak güncelledi.

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3. CNN International: Erdoğan büyük yenilgiye uğradı

CNN International, Türkiye’deki seçim sonucunu, ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimde büyük bir siyasi yenilgiye uğradı‘ başlığıyla duyurdu.

Welt: Erdoğan’ın seçmen kitlesi ufalmaya başlamış olabilir

Die Zeit: Erdoğan’ın agresif seçim kampanyası işe yaramadı

4. Ankara’da tanzim çadırları toplanıyor

Ankara Sincan’da Büyükşehir Belediyesi’ne ait tanzim satış çadırları bugün öğle saatlerinde belediye görevlilerince kaldırılmaya başlandı.

5. İstanbul’da ilçe sonuçları: CHP sayıyı korudu, AKP bir azaldı, MHP bir arttı

İstanbul’da 31 Mart yerel seçiminde CHP ilçe belediyesi sayısını korudu MHP ise ilk defa bir belediye kazandı.

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6. Tartışmalı seçimin ardından: Gazeteler sonuçları nasıl gördü?

Türkiye bir yerel seçimi daha geride bırakırken, AKP ‘iddialı’ olduğu İzmir ve Ankara’da CHP’ye kaybetti. İstanbul’da ise hem CHP hem de AKP zafer ilan etti.

7. Moody’s iyimser değil: Döviz rezervindeki düşüş kredi notu için olumsuz olacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerindeki düşüşün Türkiye’nin ülkenin kredi notunu açısından olumsuz olduğunu belirtti.

8. İstanbul’un mart ayı toptan ve perakende enflasyonunda artış yaşandı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre, Mart 2018 itibariyle Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 15.90 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 21.04 yükseldi.

9. Yerel seçimin ardından: Hangi anketçi ne demişti?

Farklı anket şirketlerinin 2019 Yerel Seçimleri’ne dair mart ayında açıkladıkları tahminler.

SON HABERLER

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu önde

İstanbul’da oyların yüzde 11.1’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım yüzde 52.48 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 44.79 ile ikinci sırada.

İzmir’de CHP’li Soyer kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır İzmir’de oyların yüzde 99.79’u sayıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Tunç Soyer yüzde 58.02 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Nihat Zeybekci yüzde 38.62 ile ikinci sırada.

Antalya’da CHP’li Böcek kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır Antalya’da sandıkların yüzde 99.56’sı açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Muhittin Böcek yüzde 50.63 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Menderes Türel yüzde 46.27 ile ikinci sırada.

AKP ve MHP’nin ittifak yapmadığı 27 ilden dokuzunu MHP kazandı

AKP ve MHP’nin ittifak çatısında seçime girmediği 27 ilden dokuzunu MHP aldı. BBC Türkçe’nin derlemesine göre 2009 yerel seçiminden bu yana her seçimde AKP’nin açık ara birinci geldiği Bayburt’ta AKP bu kez açık ara farkla ikinci parti oldu. MHP’nin adayı Hükmü Pekmezci yüzde 56,49’la birinci gelirken, AKP’nin adayı Fatih Yumak yüzde 35,75 ile ikinci sırada […]

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