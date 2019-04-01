Akşam Postası / 1 Nisan 2019

1. Yıldırım: İstanbul’da iptal oyları sonucu değiştirebilir

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, 31 Mart yerel seçiminde geçersiz oyların sonucu değişebileceğini söyledi.

2. CHP’li aday Twitter hesabını güncelledi: ‘İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabındaki ünvanını‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı’ olarak güncelledi.



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3. CNN International: Erdoğan büyük yenilgiye uğradı

CNN International, Türkiye’deki seçim sonucunu, ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimde büyük bir siyasi yenilgiye uğradı‘ başlığıyla duyurdu.

4. Ankara’da tanzim çadırları toplanıyor

Ankara Sincan’da Büyükşehir Belediyesi’ne ait tanzim satış çadırları bugün öğle saatlerinde belediye görevlilerince kaldırılmaya başlandı.

5. İstanbul’da ilçe sonuçları: CHP sayıyı korudu, AKP bir azaldı, MHP bir arttı

İstanbul’da 31 Mart yerel seçiminde CHP ilçe belediyesi sayısını korudu MHP ise ilk defa bir belediye kazandı.

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6. Tartışmalı seçimin ardından: Gazeteler sonuçları nasıl gördü?

Türkiye bir yerel seçimi daha geride bırakırken, AKP ‘iddialı’ olduğu İzmir ve Ankara’da CHP’ye kaybetti. İstanbul’da ise hem CHP hem de AKP zafer ilan etti.

7. Moody’s iyimser değil: Döviz rezervindeki düşüş kredi notu için olumsuz olacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerindeki düşüşün Türkiye’nin ülkenin kredi notunu açısından olumsuz olduğunu belirtti.

8. İstanbul’un mart ayı toptan ve perakende enflasyonunda artış yaşandı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre, Mart 2018 itibariyle Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 15.90 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 21.04 yükseldi.

9. Yerel seçimin ardından: Hangi anketçi ne demişti?

Farklı anket şirketlerinin 2019 Yerel Seçimleri’ne dair mart ayında açıkladıkları tahminler.

