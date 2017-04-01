Akşam Postası / 1 Nisan 2017

1- Ülker’in 1 Nisan temalı ‘kardeşlik’ reklamı, ‘darbe’ye yoruldu: ‘Soruşturma başlatıldı’

Ülker’in 1 Nisan’a özel hazırladığı ‘kardeşlik’ temalı reklam filmi, iktidara ‘kumpas’ olarak yansıtıldı.

2- Ülker ‘darbe’ye yorulan reklama soruşturma başlattı: İhmali olanları açığa aldık

Ülker, 1 Nisan’a özel hazırladığı ‘kardeşlik’ temalı reklam filminin iktidara ‘kumpas’ olarak yansıtılması üzerine ihmali bulunan çalışanlarını açığa aldığını duyurdu.

3- ‘FETÖ’nün medya ayağı’ davasında tahliye kararı çıkan 21 isim serbest bırakılmadı

Gülen Cemaati’nin medya ayağına yönelik tutuklu yargılandıkları davada haklarında tahliye kararı çıkan 21 kişi, yeni soruşturma ve tahliyelerine itiraz nedeniyle serbest bırakılmadı.

4- Der Spiegel: 262 Türk diplomat ve askeri personel Almanya’ya iltica başvurusu yaptı

Alman Der Spiegel dergisi, 262 Türk diplomat ve askeri personelin Almanya’ya iltica başvurusunda bulunduğunu yazdı.

5- Frankfurt’ta sandıklar kapatıldı: Bir kişi iki kez oy kullandı, CHP’li görevli itiraz etti

Frankfurt’ta oy verme işleminde bir kişi iki farklı sandıkta oy kullandı. CHP’li üyenin durumu fark etmesi üzerine Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) haber verildi. YSK’nın talimatıyla oy verme işlemi bir süre durduruldu.

6- Baykal’ın referandum formülü: Oy kullanmayana kız vermeyin

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumunda seçmenleri oy vermeye şu sözlerle çağırdı: “Referandumda oy kullanmayana kız vermeyin.”

7- Irak meclisi kararını verdi: Kerkük’te yalnızca Irak bayrağı asılabilir

Irak parlamentosu, geçen hafta Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) bayrağının asıldığı Kerkük’teki kamu binalarına, yalnızca Irak bayrağının çekilebileceğine karar verdi.

8- Türkiye’deki faaliyetleri durdurulan Periscope, yoluna ‘Scope’ olarak devam edecek

‘Marka haklarına tecavüz’ gerekçesiyle Türkiye’deki faaliyetleri durdurulan canlı yayın uygulaması ‘Periscope’, ülkede yoluna ‘Scope’ ismiyle devam edecek.

9- Bilirkişiden ‘koruma planı’na itiraz: Beyoğlu’nda yeşil alan kalmayacak

Beyoğlu Semt Dernekleri’nin Taksim’in bütününü ilgilendiren ‘Beyoğlu Koruma Amaçlı İmar Planı’ değişikliğine karşı açtığı davada bilirkişi uzmanları, söz konusu planların planlama ilkelerine, kamu yararına ve bireysel mülkiyet haklarına aykırı olduğu yönünde görüş bildirdi.

10- HDP’nin referandum şarkısı ‘Bejin Na’ya bir yasak da Diyarbakır’dan

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumu çalışmaları kapsamında HDP’nin kullandığı ‘Bejin Na’ (Hayır Deyin) şarkısına Şırnak ve Van’ın ardından Diyarbakır’da da yasak geldi.

11- Bodrumlu turizmciler ateş püskürdü: TÜRSAB birkaç acentaya gelir sağlamak derdinde

Milyonlarca kullanıcısı bulunan rezervasyon portalı Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerinin durdurulmasına Bodrumlu turizmciler karşı çıktı.

12- Bir gece, ansızın: ‘Hayır’ diyen Saadet Partisi binasına vinçle AKP’nin ‘Evet’ pankartı asıldı

Referanduma sunulan ‘başkanlık sistemi’ne ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan Saadet Partisi’nin binasına geceyarısı ‘Evet’ pankartı asıldı.

13- Bir şiir kitabı olarak ‘Erdoğanname’: Sen Tayyib-i Receb-i Erdoğansın Efendim, 2071’e kadar, Sultan-ı müebbedsin Efendim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a övgü dolu şiirler içeren ‘Erdoğanname’ isimli bir kitapta, Erdoğan’dan ‘Allahın yeryüzündeki gölgesi’ diye bahsedilip ‘soyunun yüce olduğu’ öne sürüldü.

14- Başını kapatmadığı için saçları kazınan çocuk ailesinin elinden alındı

İtalya’da Müslüman bir annenin başını kapatmayı reddeden 14 yaşındaki kızının saçlarını kazıması üzerine çocuk ailenin elinden alındı.

15- Venezuela’da Yüksek Mahkeme, parlamentonun yetkilerini ‘geri verdi’

Venezuela’da Yüksek Mahkeme, geçen günlerde yetkilerini elinden aldığı parlamentoya ‘hakkını’ geri verdi.

16- Fotoğraflarla FARC militanlarının silahsızlanma süreci

Referandumda reddedilen barış anlaşmasının ardından Kolombiya hükümetiyle Devrimci Silahlı Güçleri’yle (FARC) arasında imzalanan yeni anlaşma uyarınca başlayan ‘silahsızlanma’ süreci devam ediyor. FARC şimdiye dek silahlarının yüzde 85’ini teslim etti.

17- Fotoğraflarla Paraguay’da ‘demokrasi savunması’

Paraguay’da mevcut başkanın yeniden seçilebilmesinin önünü açacak anayasa değişikliğini protesto eden göstericiler, parlamento binasını yaktı.