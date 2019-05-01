Akşam Postası / 1 Mayıs 2019

1. Bakırköy’de binlerce kişi 1 Mayıs’ı kutladı
İstanbul’da Bakırköy ilçesindeki pazar alanında toplanan binlerce kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü taleplerini dile getirerek kutladı.
Fotoğraflarla 1 Mayıs coşkusu!
Reuters kareleriyle dünyada 1 Mayısü
1 Mayıs’ı kutlamak için Taksim’e çıkmak isteyen gruplara gözaltı
1 Mayıs kutlamasına giden sağlıkçıları taşıyan minibüs devrildi: Beş ölü, 15 yaralı
2. A Haber’in iddiası: Trump temmuzda Türkiye’ye geliyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye gelmesinin planlandığı öne sürüldü.
3. Bahçeli’den ittifak açıklaması: Mutabakatın adresi zillet değil, cumhurdur
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği ‘Türkiye ittifakı’na ilişkin “Başka ittifak arayışlarına gerek yoktur” dedi.
4. Çorlu’daki Musevi mezarlığının demir kapısı çalındı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Musevi mezarlığının yaklaşık 100 kilo ağırlığındaki demir kapısı çalındı.
5. Assange’a hapis cezası
WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, ‘kefalet şartlarını yerine getirmediği’ için 50 hafta hapis cezasına çarptırıldı.
6. Ankara’nın Pursaklar ilçesinin AKP’li başkanı istifa etti
Ankara’nın Pursaklar ilçesinin AKP’li belediye başkanı Ayhan Yılmaz istifa etti. Yılmaz, 31 Mart yerel seçimini yüzde 72’lik oy oranıyla kazanmıştı.
7. İstanbul’da toptan ve perakende fiyatlar arttı
İstanbul’da 2019 nisan ayında perakende fiyatlar yüzde 2,81, toptan fiyatlar ise yüzde 2,53 oranında arttı.
8. Guaido: Protestolar hız kesmeden devam etmeli
Venezüela’da muhalefet lideri Juan Guaido, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’ya karşı protestoların devam etmesi için halka çağrıda bulundu.