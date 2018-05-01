Akşam Postası / 1 Mayıs 2018

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1. İstanbul’da 1 Mayıs: Adres Maltepe

İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarının adresi Maltepe’deki miting meydanıydı. Diken, Maltepe’den gelişmeleri dakika dakika aktardı.

2. Seçim kampanyasında cumhurbaşkanına her şey serbest!

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı seçim yasaklarına göre resmi araç ve uçaklar kampanyalarda kullanılamayacak. Kararda, yasakların başbakan, bakan ve milletvekilleri için geçerli olduğu, cumhurbaşkanını kapsamadığı anlaşıldı.

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3. Trump’tan İran’a karşı İsrail’e tam destek: Netanyahu yüzde 100 haklı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun İran’ın gizlice nükleer silah üretip denediği yönündeki iddiasına tam destek verdi.

4. Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı, Temel Karamollaoğlu

Saadet Partisi, cumhurbaşkanlığına genel başkan Temel Karamollaoğlu’nu aday gösterdi.

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5. Beşiktaş kararlı: İtirazımız lehte sonuçlanmazsa maça çıkmayacağız

Beşiktaş, tatil edilen Fenerbahçe maçının kaldığı yerden oynanmasına itiraz ederken, sonuç lehte olmazsa maça çıkmayacağını yineledi.

6. AYM basın özgürlüğünü hatırladı: Mahkeme gazeteciliğin nasıl yapılacağını belirleyemez

Anayasa Mahkemesi (AYM), ‘Amirallere Suikast Davası’ sanıklarından Mehmet Orhan Yücel’in, hakkında çıkan haberleri kaldırmak için yaptığı başvuruda kararını verdi. AYM’nin gazeteciliği savunan kararında “Mahkeme, AYM veya derece mahkemeleri, gazetecilik mesleğinin nasıl yapılması gerektiğini ve gazetecilerin haber verme tekniğini belirleyemez” dendi.

7. Yeni uygulama: Askerlik yoklaması e-devlet üzerinden yapılabilecek

Askerlik çağına giren yükümlüler, yoklama işlemlerini artık e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

8. Araştırma: Türkiye’deki Suriyeli her 10 çocuktan altısında psikiyatrik hastalık var

Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bölümünden Dr. Veysi Çeri, 2014’den bu yana yaptıkları dört çalışma neticesinde, Türkiye’deki sığınmacı çocukların yüzde 60’ında psikiyatrik hastalık tespit edildiğini söyledi.

9. Piar’a göre ikinci turda Erdoğan’a karşı iki isim öne çıkıyor: Şener ve Akşener

Piar Araştırma’nın son anketine göre, Tayyip Erdoğan ile ikinci tura kalması durumunda Meral Akşener seçimden galip çıkıyor. Erdoğan’ın karşısında ikinci en güçlü adaysa, son günlerde adı CHP ile anılan Abdüllatif Şener.

10. Atatürk Olimpiyat Stadı sil baştan: Rüzgar etkisi azalacak, tribün sahaya yaklaşacak

72 bin seyirci kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı’nın Euro 2024 adaylık dosyasında belirtilen özelliklerle yeniden inşa edilecek. Stadın kapasitesi 92 bin 208 kişiye çıkacak.

11. ‘Terör suçu’ndan hükümlüler hariç: Öğrenci affından 500 bin kişi yararlanabilir

Öğrenci affı kapsamında yapılacak düzenlemenin yasalaşmasıyla öğrencilikle ilişiği kesilen 500 bini aşkın kişi, üniversite eğitimine devam edebilecek.

12. Başbakanın ‘ima’sını bakan yalanladı: Devlet memurluğu sona ermiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, devlet memurluğunun sona erdirilebileceğine dair iddiaların doğru olmadığını söyledi.