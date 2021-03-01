Akşam Postası / 1 Mart 2021

1. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davasında Gezen ve Akpınar’a beraat

Fotoğraf: DHA

Oyuncular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılandığı davada beraat kararı çıktı.

2. Demirtaş: Barışımız için daha cesur olmanın zamanı çoktan geldi de geçiyor

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden yayınladığı yazıda, “Silahı ve şiddeti çözüm yöntemi olarak görmek yerine demokratik siyaseti esas almamız gerekir” ifadelerini kullandı, barış adına somut politikalar üretmek için daha fazla geç kalınmaması çağrısı yaptı.

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3. Avrasya Araştırma: ‘Cumhur ittifakı’nın oyu yüzde 41.8, ‘millet ittifakı’ yüzde 40

Avrasya Araştırma Şirketi’nin şubat ayı kamuoyu araştırmasına göre ‘cumhur ittifakı’nın oy oranı yüzde 41.8, ‘millet ittifakı’nın ise yüzde 40.

4. Konya tabip odası başkanı: Beş yaşındaki çocukta dahi mutasyonlu virüs görüldü

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, kentte günlük 350-400 corona virüsü vakasının görüldüğünü, vakaların bebeklerde bile tespit edildiğini söyledi. Çok sayıda mutasyonlu virüs vakası olduğunu vurgulayan Çetin, “Beş yaşındaki çocukta dahi görüldü” dedi.

5. Araştırma: Covid-19 aşısı obez kişilerde daha az etkili olabilir

İtalya’daki bir araştırma Pfizer/BioNTech’in Covid-19 aşısının obez kişilerde daha az etkili olabileceğini gösterdi.

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6. Ekonomi pandemi yılında yüzde 1.8 büyüdü, 2021 öngörüleri yüzde 5 civarında

Türkiye ekonomisi 2020’de yüzde 1.8, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5.9 büyüdü. Reuters anketine göre beklentiler sırasıyla yüzde 2.3 ve yüzde 7.1’di. Ekonomistler 2021 yılında büyümenin fazla bir desteğe ihtiyaç duymadan yüzde 5 civarında şekillenmesini bekliyor.

7. İzmir’de, riskli yapıların hızlı dönüşümü için ilçe belediyelerine plan yapma yetkisi

İzmir’de, depreme karşı riskli konumdaki yapıların hızlı dönüşümü için ilçe belediyelerine plan yapma yetkisi verildi.

8. Hazine kripto paralarla ilgili çalışma yürütüyor: Kaygıları paylaşıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kripto para ile ilgili bazı çalışmaların yürütüldüğüne dair açıklama geldi.

9. Dokuz yaşındaki çocuk, ‘şeytan çıkarma ayini’nde dövülerek öldürüldü

Fotoğraf: Reuters

Sri Lanka’da, ‘şeytan çıkarma ayini’nde dokuz yaşındaki bir kız çocuğu dövülerek öldürüldü. İki kişi tutuklandı.

10. Atalarınızı ‘canlandıran’ uygulama: Deep Nostalgia

Soy bilimi sitesi MyHeritage deepfake teknolojisi kullanarak ‘atalarınızın‘ fotoğrafını canlandıran bir uygulamayı hizmete sundu.

11. Yeni normalin hibrit iş kıyafetleri: Kamerada görünen yer gömlek, altı pijama

Fotoğraflar: Whatever Inc.

İki Japon firması evden çalışanlar için pijama takım elbiseler üretti.