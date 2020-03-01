Akşam Postası / 1 Mart 2020

1. İdlib’de Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı
Suriye’nin hava saldırısında 34 askerin hayatını kaybetmesinin ardından bölgede yeni bir harekat başlatıldı. Bu kapsamında Suriye’nin saldırılarına karşılık verilmeye başlandı.
MSB: İki rejim uçağını düşürdük
MHP’den teşkilatlarına genelge: Kışkırtmalara karşı dikkatli olunmalı
İletişim Başkanı Altun: Ülkemizi ‘Yeter artık’ dediği için eleştirmek ikiyüzlülük
Meclis, İdlib saldırısı için kapalı toplanacak
SP’li yönetici: Geldiğimiz noktada ‘Hemen Suriye’den çekilelim’ demek doğru değil
İdlib’de Suriye’ye ait uçağın vurulduğu iddia edildi; SANA ‘Türk İHA’sı’ dedi
2. Erdoğan 5 Mart’ta Putin’le görüşecek
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 Mart’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.
3. Edirne’de bekleyiş sürüyor: Yunanistan’dan sığınmacılara gaz bombasıyla müdahale
Yunanistan polisi, Türkiye’nin sınırdan geçişlerine müsaade ettiği sığınmacılara sert müdahalede bulundu.
Bakan Soylu: Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358
Kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı’na geçişler açıldı
Yunanistan: Dört binden fazla yasadışı giriş engellendi
Röportaj veren insan kaçakçısı gözaltına alındı
4. Sputnik’in gözaltına alınan yayın yönetmeni dahil dört çalışanı serbest
İstanbul ve Ankara’da gözaltına alınan Rus Sputnik Haber Ajansı’nın Türkiye yayın yönetmeni dahil dört çalışanı serbest bırakıldı.
Sputnik Haber Ajansı’nın önünde yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı
5. Çin’de ‘corona’ nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 872’ye çıktı
Çin’de yeni tip corona virüsünün (Covid-19) yol açtığı salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 872’ye yükseldi.