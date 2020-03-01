Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 1 Mart 2020

1. İdlib’de Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı

Türkiye, Suriye ordusuna ait iki savaş uçağını düşürdü. (Fotoğraf: Reuters/Arşiv)

Suriye’nin hava saldırısında 34 askerin hayatını kaybetmesinin ardından bölgede yeni bir harekat başlatıldı. Bu kapsamında Suriye’nin saldırılarına karşılık verilmeye başlandı.

MSB: İki rejim uçağını düşürdük

MHP’den teşkilatlarına genelge: Kışkırtmalara karşı dikkatli olunmalı

İletişim Başkanı Altun: Ülkemizi ‘Yeter artık’ dediği için eleştirmek ikiyüzlülük

Meclis, İdlib saldırısı için kapalı toplanacak

SP’li yönetici: Geldiğimiz noktada ‘Hemen Suriye’den çekilelim’ demek doğru değil

İdlib’de Suriye’ye ait uçağın vurulduğu iddia edildi; SANA ‘Türk İHA’sı’ dedi

2. Erdoğan 5 Mart’ta Putin’le görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 Mart’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Reklam

3. Edirne’de bekleyiş sürüyor: Yunanistan’dan sığınmacılara gaz bombasıyla müdahale

Fotoğraf: DHA

Yunanistan polisi, Türkiye’nin sınırdan geçişlerine müsaade ettiği sığınmacılara sert müdahalede bulundu.

Bakan Soylu: Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358

Kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı’na geçişler açıldı

Yunanistan: Dört binden fazla yasadışı giriş engellendi

Röportaj veren insan kaçakçısı gözaltına alındı

4. Sputnik’in gözaltına alınan yayın yönetmeni dahil dört çalışanı serbest

İstanbul ve Ankara’da gözaltına alınan Rus Sputnik Haber Ajansı’nın Türkiye yayın yönetmeni dahil dört çalışanı serbest bırakıldı.

Sputnik Haber Ajansı’nın önünde yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı

5. Çin’de ‘corona’ nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 872’ye çıktı

Çin’de  yeni tip corona virüsünün (Covid-19) yol açtığı salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 872’ye yükseldi.

Reklam

Pegasus, İtalya ve Irak seferlerini geçici olarak durdurdu

Habur Sınır Kapısı ‘corona’ nedeniyle kapatıldı

‘Corona’ bir komşuya daha sıçradı: Ermenistan’da ilk vaka

SON HABERLER

Vazgeçmeyeceğiz, teslim olmayacağız!

Ülkemizi yıkıma sürükleyen politikalarınızı belki engelleyemeyiz ama bu yaptıklarınıza karşı sizden korkup susmayacağız, teslim olmayacağız ve mutlu, huzurlu bir ülke olma hayalinde asla vazgeçmeyeceğiz.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...