Akşam Postası / 1 Mart 2019

1. Tanzim yetmedi, İstanbul’da gıda fiyatları şubatta da arttı

Fotoğraf: Reuters

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul’da perakende gıda fiyatları tanzim satışlarına rağmen şubatta yüzde 1.45 arttı.

2. 15 milyon liralık borç: Avrupa Yakası’nda ayda 50 bin kişi elektrik borcunu ödemiyor

Fotoğraf: DHA

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda her ay yaklaşık 50 bin abonenin fatura borcunu ödemediğini söyledi.



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3. Trafiğe çıkan araç sayısı bir yılda yüzde 43.4 düştü

Fotoğraf: DHA



Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43.4 düşüşle, 117 bin 477’den 66 bin 486’ya geriledi.

4. Erdoğan ‘Hisseler devrolacak’ demişti: İş Bankası’nın kar dağıtım talebi reddedildi

Fotoğraf: Reuters

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) İş Bankası’nın kar dağıtım izni için yaptığı başvuruyu uygun bulmadı. İş Bankası 2018 yılı net karından kar payı ödememe kararını genel kurulun onayına sunacak.

5. Britanya’ya akın var: Türkiye’den iş kurma başvuruları ikiye katlandı

Türkiye’den Britanya’ya yerleşmek için Ankara Anlaşması kapsamında başvuru yapanların sayısı son iki yılda yüzde 100’ün üzerinde arttı.

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6. Seçim öncesi ikinci KOBİ paketi: 17 bankadan 25 milyar lira kredi

Fotoğraf: DHA



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugünden itibaren ikinci KOBİ değer kredisinin devreye alındığını, Hazine garantili 25 milyar liralık yeni pakete 17 bankanın katıldığını söyledi.

7. Geçen yılın hesabını vermeyen depocuya kira teşviki yok

Tarımsal ürün depocularının kira teşviği alması zorlaştırıldı. Geçen yılın hesabını vermeyen depocuya kira teşviği verilmeyecek.

8. Tarım bakanı: Uçaklarınız, roketleriniz olabilir ama buzdolabı boşsa hepsi boştur

Fotoğraf: DHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,“Uçaklarınız, roketleriniz olabilir ama buzdolabı boşsa bunların hepsi boştur” dedi.

9. Danıştay’dan madencilere: ÇED’den kaçış yok

Fotoğraf: Reuters

Danıştay, maden firmalarının 25 hektardan büyük alanlar için birden fazla küçük alan üzerinden başvuru yaparak ‘Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararı almasının önünü kesti.



10. Çin’den Ankara’nın Sincan eleştirilerine: Ekonomik ilişkileri olumsuz etkileyebilir

Fotoğraf: Reuters



Çin’in Ankara Büyükelçisi Deng Li, Ankara’nın Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne yönelik son dönemdeki eleştirilerinin sürmesinin ticari ve ekonomik ilişkileri olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

11. Trump ‘Aldık’ demişti: DSG, IŞİD’in elindeki son toprakta ‘şiddetli bir savaş’ bekliyor

Fotoğraf: Reuters

ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri (DSG), IŞİD kontrolünde kalan son bölgede ‘şiddetli bir savaş’ beklediğini duyurdu.

12. Bakanlık duyurdu: 57 bin pasaportta daha tahdit kaldırıldı

İçișleri Bakanlığı 57 bin 191 kișinin pasaportundaki idari tahdidin kaldırıldığını açıkladı.



13. ‘Kitap listesi’ nedeniyle ‘örgüt’ten tutuklamaya 25 bin lira tazminat

http://www.diken.com.tr/kitap-listesi-nedeniyle-orgutten-tutuklamaya-25-bin-lira-tazminat/

Ankara’da gözaltına alınıp evindeki okuma listesi nedeniyle ‘örgüt üyeliği’nden 321 gün tutuklu kalan öğrenci, 25 bin lira tazminat kazandı.

14. MHP’li aday AKP’lilere çıkıştı: Ne oluyor beyler?

MHP ile AKP’nin ittifak yapmadığı illerdenz Kırşehir’de MHP’li belediye başkan adayı Onur Köksal, AKP’nin bazı uygulamalarına“Ne oluyor beyler” başlıklı bir mesajla tepki gösterdi.



15. Sigaraya 5 Temmuz’da sıkıyönetim geliyor: Paketin yüzde 5’inde marka yazacak

Sigara paketlerinde sağlık uyarı alanlarını yüzde 95’e çıkaran uygulamanın 5 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe koyan karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

16. Yabancı gelinler Suriyeli, damatlar Alman

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de geçen yıl 553 bin 202 çift evlenirken, 142 bin 448 çift boşandı. Evlilikler yüzde 2.9 azaldı, boşanmalar yüzde 10.9 arttı. Yabancı gelinlerde Suriyeliler, damatlarda ise Almanlar ilk sırada.















