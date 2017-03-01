Akşam Postası / 1 Mart 2017

1- ABD’den örtülü uyarı: Türkiye’nin Menbiç’e müdahalesi IŞİD’le mücadeleyi etkiler

ABD Türkiye’nin ‘terörist’ muamelesi yaptığı YPG’yi desteklemekteki kararlılığını bir kez daha dile getirdi. Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel, Türkiye’nin YPG’nin elindeki Menbiç’e yönelik bir hareketinin IŞİD’e karşı harekat planını etkileyeceğini söyledi.

2- ‘Türkiye destekli ÖSO güçleri, Menbiç’te DSG’nin elindeki köylere saldırdı’

Reuters’in bir DSG sözcüsüne dayandırdığı haberine göre ÖSO, DSG’nin elinde bulunan köylere saldırdı. İsmini vermeyen sözcü, “Kente yönelen Türk tehditlerine karşı kendimizi tutuyoruz, ancak gerekirse kenti savunacağız” diye konuştu.

3- ‘Türkiye tek adamın önüne geçecek mekanizmalardan yoksun’

Avrupa Konseyi’nin anayasa reformlarını incelemekle görevli kurumu Venedik Komisyonu, Türkiye’nin tek adam rejimine sürüklendiğini, ülkenin otoriter bir rejimi engelleyecek tüm mekanizmalardan yoksun olduğunu belirtti.

4- Ankara’daki asbestli havagazı fabrikasının yıkımı durduruldu

Ankara 7’inci İdare Mahkemesi, içeresinde yüksek miktarda kanserojen asbest bulunan havagazı fabrikasının yıkım kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

5- ‘Çocuklar ölmesin’ diyen ‘Ayşe öğretmen’in hapsi istendi

İki yıl önce Beyaz Show’a telefonla bağlanıp “Çocuklar ölmesin” dediği için hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Çelik’in (‘Ayşe öğretmen’) ‘örgüt propagandası’ suçundan 7,5 yıla kadar hapsi istendi.

6- Spor bakanı da Hürriyet’e çattı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Hürriyet gazetesinin hükümete ‘algı yapmaya’ kalktığını öne sürerek, “Algı döndü başlarına çorap oldu” dedi.

7- Aydın Doğan için ‘zorla getirme’ kararı

Petrol kaçakçılığı suçuna karıştığı öne sürülen Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı verildi.

8- Hürriyet’te ‘beklenen’ değişiklik: Sedat Ergin koltuğunu Fikret Bila’ya bıraktı

‘Karargah rahatsız’ başlıklı haberin nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘bedel ödetlmek’le tehdit ettiği Hürriyet’te Sedat Ergin genel yayın yönetmenliğini Fikret Bila’ya devretti.

9- Karadeniz’deki 161 balık türünden 59’u yok oldu

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Karadeniz Ereğli Sorumlusu Nilgün Durak, denizdeki 59 balık türünün tükendiğine dikkat çekerek acilen önlem alınması gerektiğini aktardı.

10- Başkanlık Erdoğan için değil, her doğan içinmiş

Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için yapılmadığını öne sürdü: “Her doğan için.”

11- Ağrı Belediye Eş Başkanı Sırrı Sakık görevden alındı

DBP’li Ağrı Belediyesi Eş Bşkanı Sırrı Sakık görevden alındı. Yerine Ağrı Valisi Musa Işın kayyım olarak atandı. Sakık, “Tarih tüm günahlarıyla tekerrür etti” dedi.

12- Sayı 83’e çıktı: Eş başkanı gözaltına alınan DBP’li Savur belediyesine kayyım

Demokratik Bölgeler Partili (DBP) Mardin Savur belediyesine kaymakam kayyım olarak atandı.

13- ‘Maçka Parkı’nın kurtulduğu’ yalanlandı: Tehdit sürüyor

Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi’yle ilgili son plan değişikliğinin ‘Park kurtuldu’ diye algılanması üzerine Maçka Forumu, ‘bir şey değişmediğini, parkın tehdit atında bulunduğunu’ bildirdi.

14- Alman medyası Türkiye’deki tutuklu gazeteciler için ayakta

Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasının ardından Alman medyasında Türkiye’de tutuklu bulunan tüm gazeteciler için ‘seferberlik’ başlatıldı.

15- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gazeteci Hasan Cemal’e 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Ceza ertelendi.

16- Ölmeden önce yapılacaklar listesine bir ‘tik’ daha: 99 yaşındaki kadın ‘tutuklandı’

Hollanda’da 99 yaşındaki yaşlı bir kadın, karakola gidip tutuklanmanın nasıl bir his olduğunu merak ettiğini söyleyince geri çevrilmedi.