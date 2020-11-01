Akşam Postası / 1 Kasım 2020

1- Depremde can kaybı 62’ye yükseldi
İzmir’in Seferihisar açıklarındaki depremde can kaybı 62’ye yükseldi. Yaralananların sayısı 940.
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2- Erdoğan: Türkiye’yi ekonomi ile de alt edemeyecekler
Dün “Yeni bir ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye’yi ekonomi ile de alt edemeyecekler” dedi, “Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır” diye devam etti.
3- Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı: Oğlu Yavuz’un yanına defnedildi
Tedavi gördüğü hastanede, cuma günü, 73 yaşında hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz, Kandilli’deki aile mezarlığında, üç yıl önce kaybettiği oğlu Yavuz’un yanına defnedildi.
4- Burhan Kuzu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23 ve 24. dönem AKP Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Covid-19 dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede, 65 yaşında hayatını kaybetti.