Akşam Postası / 1 Kasım 2019

1- Başka dosya nedeniyle cezaevinden çıkmayacak: Demirtaş’a tahliye kararı

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, dört yıl sekiz ay hapis cezası aldığı dosyada tahliye edildi. Ancak HDP’li siyasetçi başka bir dosyada tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamayacak.

2- Bakanlık: Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ‘bir askerin şehit olduğunu’ duyurdu.

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3- Suriye’de Türk-Rus ortak devriyesi başladı: İlki dört saat sürdü

Fotoğraf: Twitter/Milli Savunma Bakanlığı

Türkiye ile Rusya’nın Soçi’de vardığı anlaşma gereği, iki ülkenin askeri bugün ilk defa Suriye’nin kuzeyinde ortak devriyeye bugün başladı.

4- Esad: Kuzeydoğu Suriye’nin devlet otoritesine dönmesi gerekiyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD birliklerinin aniden çekilmesinden sonra hükümetinin nihai hedefinin ‘Suriye’nin kuzeydoğusunda Kürtlerin kontrolündeki bölgeler üzerindeki devlet otoritesini yeniden tesis etmek olduğunu’ söyledi.

5- 300 işçi İstanbul Havalimanı’ndaki iş cinayetine iş bırakarak tepki gösterdi

İstanbul Havalimanı’nda çalışan 18 yaşındaki Mehmet Aydın’ın dün asansörün şaft boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesinin ardından yaklaşık 300 işçi bu sabah iş bıraktı.

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6- Ayşenur’a cinsel saldırıda bulunup, intiharına neden olan amcaoğlu tahliye edildi

Fotoğraf: DHA

Amcasının oğl tarafından altı yaşından beri cinsel saldırıya uğrayan Ayşenur G.’nin bir mektup bırakarak intihar etmesinin ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin S. yargıtay kararıyla tahliye edildi.

7- Eşini, serviste şoförün yanına oturduğu için yaktığı ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, Can Yılmaz’ın (35), eşi Güllü Yılmaz’ı (30), iş yerine ait serviste sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa oturduğu için üzerine benzin döküp, ateşe verdiği ortaya çıktı.

8- Dört akademisyeni öldüren Bayar avukata hakaret etti, dava ertelendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde dört akademisyeni öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar (38), duruşmada avukata hakaret edince duruşma ertelendi.

9- CHP’den gençlik raporu: Her 100 üniversite mezunundan 26’sı işsiz

CHP’nin hazırladığı Gençlik Raporu’na göre son 15 yılda üniversite mezunu işsiz sayısı 97 bin 545’ten 1 milyon 340 bine yükseldi.

10- Bakanlık, Kaş’ta iptal edilen SİT alanına imar planını yeniden yürürlüğe koydu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mahkemenin iptal kararına karşın üçüncü derece doğal SİT alanı olan Kaş’ın Limanağzı ve Çukurbağ İncebel bölgesini turizme ve yapılaşmaya açacak nazım imar planını yürürlüğe koydu.

11- İBB sözleşmeyi feshetmişti: Balık ekmek tekneleri için yürütmeyi durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Eminönü semtinde balık ekmek satan üç teknenin kira sözleşmelerini feshine mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

12- CHP’li Ardahan Belediyesi’nde kiralık araç dönemine son: 10 senede 8 milyon 600 bin lira harcanmıştı

CHP’li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, bugüne kadar 8 milyon 600 bin lira ödenen 26 adet kiralık aracın tümünü geri göndererek, belediyede 10 yıldır süren kiralık araç uygulamasını sonlandırdı.

13- İsrail hükümeti: WhatsApp’ın hacklenmesiyle bir ilişkimiz yok

İsrail hükümeti, İsrailli yazılım şirketi NSO Group’un aleyhindeki siber saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

14- İTO: İstanbul’da perakende fiyatlar eylül ayında yüzde 1.1 yükseldi

İstanbul’da eylül ayında perakende fiyatlar yüzde 1.11 yükseldi, toptan fiyatlar ise yüzde 0.14 düştü.

15- İşçi Partisi, seçimleri kazanırsa ikinci Brexit referandumu yapacak

Britanya İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, 12 Aralık’ta yapılacak erken seçimi kazandıkları takdirde ikinci bir Brexit referandumu düzenleyeceğini açıkladı.