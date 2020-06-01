Akşam Postası / 1 Haziran 2020

1- Son 24 saat: 827 kişiye ‘corona’ tanısı, 23 can kaybı; 974 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 827 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti, 974 kişi iyileşti. Toplam vaka sayısı 164 bin 769, toplam can kaybı 4 bin 563’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 128 bin 947’yi buldu. Bugün 31 bin 525 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 2 milyon 70 bin 719’a yükseldi.

2- Pişkinliğin bini bir para: Sürüsü, villası, altı aracı olan da 1000 lira yardıma göz dikmiş

Bursa’nın İnegöl Kaymakamlığı’na 1000 lira sosyal yardım desteği almak için başvuranlar arasındaki bir kişinin 161 adet büyükbaş hayvanı, birinin altı aracı bulunuyor. Bir diğeri ise villa sahibi.

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3- Dilek hemşire son yolculuğuna uğurlandı; geriye birkaç saniye gördüğü oğlu Tunç ve ailesi kaldı

Türkiye onu Tunç bebeğin annesi ‘Dilek hemşire’ olarak tanıdı. İstanbul’da yaşayan 30 yaşındaki Dilek Akçabelen, 34 haftalık hamileyken Covid-19’a yakalandı. Sezaryenle dünyaya getirilen oğlunu birkaç saniye görebildi. Durumu her geçen gün ağırlaştı. Ve, dün adı, Türkiye’nin corona virüsünden kaybettiği canlarının yer aldığı listeye yazıldı. Bugün son yolculuğuna uğurlandı.

4- Kamu bankalarından ‘normalleşme’ye destek için dört kredi paketi

Kamu bankaları ‘normalleşme’ sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketini hayata geçiriyor.

5- Britanya, Covid-19’la mücadelede beş ‘yeni’ ilaç deneyecek: 60’ar gönüllü aranıyor

Britanya’daki 30 hastanede, Covid-19’la mücadele kapsamında beş ilaç denenecek. Farklı sağlık sorunları için geliştirilip kullanılan veya deneme aşamasında olan ilaçlar, bilim dünyası için olmasa da Covid-19’la mücadelede ‘yeni’ olacak.

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6- ABD’de ‘Floyd’ protestoları yasaklar ve asker konuşlandırılmasına rağmen devam etti

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin pek çok kentinde ırkçılık ve polis şiddetini protesto eden gösteriler sürüyor. Washington eylemleri bastırmakta zorlanıyor.

7- CHP’li Özel ve Özkoç hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’nda

CHP grup başkan vekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yönelik hakaret ve iftira suçlamasıyla hazırlanan fezleke TBMM’ye sevk edilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

8- Türkiye’nin ilk ‘unicorn’ girişimi: Oyun şirketi Peak 1.8 milyar dolara satıldı

ABD’li mobil oyun şirketi Zynga, Türk oyun şirketi Peak’i 1.8 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.