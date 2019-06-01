Akşam Postası / 1 Haziran 2019

1- ABD’de belediye binasına silahlı saldırı: 12 ölü

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin Virginia eyaletindeki Virginia Beach kentindeki belediye binasına bir belediye çalışanı tarafından düzenlenen silahlı saldırıda -saldırgan dahil- 12 kişi hayatını kaybetti; biri polis dört kişi yaralandı.

2- Doktora gidip antidepresan kullandı, YSK ‘kısıtlı seçmen’ listesine aldı

Psikiyatrik muayene olduktan sonra yazılan reçeteyle antidepresan kullanan bir vatandaşın adının, İstanbul seçimlerini iptal eden Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ‘kısıtlı seçmen’ listesine eklendiği ortaya çıktı.

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3- İSPARK’ın zararı sorulunca Yıldırım: Ben de anlamış değilim

AKP’nin İstanbul belediye başkan adayı Binali Yıldırım, belediye teşekkülü İSPARK’ın zarar etmesi için “Ben de anlamış değilim” dedi.

4- ‘Baba’ İmamoğlu’nun seçim mesaisine LGS molası

Yenilenen İstanbul seçimi için 31 Mart öncesinde olduğu gibi mahalle mahalle gezerek kampanyasını yürüten millet ittifakının CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’nun farklı bir telaşı vardı bu sabah: Oğulları sınava girdi.

5- ‘Sabah namazı etkinliği’ne katılmayan din görevlilerinin savunmaları istendi

İstanbul Çamlıca Camii’nde düzenlenen ‘sabah namazı etkinlikleri’ne katılmayan din görevlilerine soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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6- ‘Britanya başbakan adayları benden destek istedi’ diyen Trump seçimini yaptı: Johnson

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü başlayacağı Britanya ziyareti öncesinde eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson’ın Muhafazakar Parti’ye mükemmel bir lider dolayısıyla iyi bir başbakan olacağını düşündüğünü açıkladı.

7- İspanyol futbolcu Reyes hayatını kaybetti

Reyes’in kariyerine başladığı Sevilla kulübünden yapılan açıklamada 35 yaşındaki futbolcunun trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu. Daily Mail gazetesine göre kazada Reyes’in 23 yaşındaki kuzeni de hayatını kaybetti; bir kişi de ağır yaralandı.

8- Özdemir, ‘tek aday’ olarak girdiği TFF seçimini kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda seçime katılabilmek için gereken 294 delegeden beşte birinin imzasını alma şartını yerine getirebilen tek isim olan Nihat Özdemir kurumun yeni başkanı seçildi.

9- Halit Ergenç’e trafikte saldırı: Gözaltındaki iki kişi serbest

Oyuncu Halit Ergenç, bu sabah trafikte iki kişinin saldırısına uğradı. Ergenç’e saldıranlar, daha sonra gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

10- Rusya’da mühimmat fabrikasında patlama: İki kayıp, 22 yaralı

Fotoğraf: Reuters

Rusya’da Dzerzhinsk kentinde bulunan Kristall adlı bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada iki kişi kayboldu, 22 kişi de yaralandı.