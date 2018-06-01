Akşam Postası / 1 Haziran 2018

1- Erdoğan’dan Demirtaş’a: Neyi serbest bırakıyorsun, elinde 53 kişinin kanı var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması yönündeki çağrılar için, “Neyi serbest bırakıyorsun? Cezaevindeki zatın elinde 53 vatandaşımızın kanı var” dedi.

2- Bakan: Nasılsınız?… Esnaf: İyi değiliz… Belediye başkanı: Terbiyesiz… Esnaf: Sensin

Rize’de AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın, “Nasılsınız?” diye sorup “İyi değiliz” yanıtını aldığı esnafa AKP’li belediye başkanı çıkıştı: “Terbiyesizlik yapma.” Esnaf alttan almadı: “Sensin terbiyesiz.”

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3- RTÜK üyelerinden YSK’ya başvuru: TRT genel müdürü görevden alınsın

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP kontenjanından seçilen iki üyesi, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in görevden alınması için resmi bir dilekçeyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

4- Şimşek’in tahmini: Enflasyon birkaç ay içinde zirveyi görebilir

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyonun birkaç ay içinde zirveyi görebileceğini, altın hariç cari açığın ise muhtemelen zirveyi görmüş olduğunu belirtti.

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5- Bahçeli ‘af’tan vazgeçmiyor: Bayram öncesi adım atılması için gayret ediyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir ‘af’ çıkışı daha yaptı: “Temennim odur ki; inşallah Ramazan Bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atarsa o bakımdan biz elden gelen gayreti gösteriyoruz.”

6- Şener de topa girdi: Erdoğan o dönem ABD’ye gitti, yanında Gül de vardı

AKP kurucularından Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’nin hem kuruluş aşamasında hem de sonrasında ABD’ye gittiğini, ancak kimlerle görüştüğüne dair bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

7- Hükümet yine umutlandı: AB heyeti, vize serbestisi için çalışmalarımızı olumlu buldu

Dışişleri Bakanlığı, vize serbestisi görüşmesi için Ankara’ya gelen Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye’nin yaptığı çalışmaları olumlu bulduklarını duyurdu.

8- Erdoğan sahuru öğrenci yurdunda yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’da Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerle sahur yaptı.

9- Adalet Bakanlığı CHP heyetini davet etti: Gülen’in iade dosyasını inceleyecekler

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Fethullah Gülen’in ABD’den iadesinin usulüne uygun istenip istenmediğine ilişkin belgeleri incelemek üzere dört kişilik CHP heyetini 4 Haziran’da bakanlığa davet etti.

10- Demirtaş bu sefer ‘ketıl’dan değil WhatsApp’tan seçmene ulaştı

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, genç seçmene el yazısı mektubuyla seslendi.

11- Gezi’nin ‘kitap okuyan adamı’ dava açtı, Gökçek tazminata mahkum oldu

Eski Ankara büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek, Gezi protestoları sırasında polise karşı kitap okuyan Hasan Hüseyin Karabulut’a bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

12- HDP eş genel başkanı Temelli: Son ankete göre oyumuz yüzde 10,2

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partilerinin oy oranının yüzde 10,2 olduğunu söyledi.

13- Hayaldi gerçek oldu: Konya’da yerel gazeteler aynı ilk sayfayla çıktı!

Yerel basının güçlü olduğu kentlerden Konya’da, çok sayıda gazete AKP’nin reklamını baş sayfası yaptı.

14- ‘Fitch not indirecek’ söylentisi: Dolar 4.64’ü test etti

Merkez Bankası’nın (TCMB) adımları ve Londra görüşmeleri sonrası TL’nin gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışması dün sona ererken, Fitch’in not indirimi yapabileceğine dair söylentiyle TL’nin dolar karşısındaki günlük değer kaybı yüzde 2’yi aştı.

15- Ramazan’da 37 tarım ürününün 26’sına zam: Tarladaki ucuzluk rafa yansımadı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan ayının ilk yarısında markette 37, üreticide 29 tarım ürününü takip ettiklerini belirterek şu bilançoyu verdi: “Markette üç üründe fiyat değişmezken, 26 üründe fiyat artışı, 8 üründe fiyat azalışı görüldü. Üreticide ise 9 üründe fiyat değişmezken, 15 üründe fiyat artışı, 5’inde ise fiyat azalışı görüldü.”

16- Okulun ortasında erkek öğrenciye toka takan öğretmene çifte soruşturma

Çanakkale’de diğer öğrencilerin önünde 12 yaşındaki uzun saçlı erkek öğrenciye toka takan İngilizce öğretmeni, hakkındaki çifte soruşturma sürerken derslere girmeye devam ediyor.

17- Rapçilere bir ‘uyuşturucuyu özendirme’ operasyonu daha: Khontkar tutuklandı

İzmir’de yaşayan rap müzik şarkıcıları ‘Khontkar‘ takma adıyla bilinen Onur Dinç ve ‘Young Bego’ adını kullanan U.B., şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirici sözlere ve görüntülere yer verdikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Onur Dinç, tutuklandı.

18- Prof. Ercan’ın ‘İstanbul depremi’ tahmini: 2045’ten önce olursa şaşırırım

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, hiçbir bilimsel verinin Marmara’da hemen deprem olacağını göstermediğini belirterek, “İstanbul’da 2045’ten önce deprem olursa ben şaşırırım” dedi.

19- Cezası var: ‘Normal bayan UBER’e biner mi?’ diyen taksici özür diledi

“Normal bir bayan UBER’e biner mi?” diyen Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi yönetim kurulu üyesi Muhlis Şanlıer özür diledi ancak cezadan kurtulamadı.

20- Eşini döven kişiye kafa atan adam: İnsanlık görevimiz

İstanbul’da boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında döven adama kafa atan temizlik işçisi, “Pişman değilim, yine yaparım” dedi.

21- Milliyet’in Ankara temsilcisi ve yardımcısının görevleri son buldu

Milliyet’in Ankara temsilcisi Serpil Çevikcan ve yardımcısı Tolga Şardan gazeteden ayrıldı.

22- Yazar Aslı Erdoğan ameliyat edilecek: Sebebi cezaevi süreci olabilir

Yazar Aslı Erdoğan’ın, bir süredir yaşadığı Almanya’nın Frankfurt kentinden hastaneye kaldırıldığı ve ameliyata alınacağı belirtildi. Doktorlar, sağlık sorunlarının Türkiye’de yaşadığı cezaevi sürecinden kaynaklandığını düşünüyor.

23- Ege Üniversitesi’nde radyasyondan koruyan yeni madde geliştirildi

Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü’nde, radyasyona maruz kalan sağlık çalışanlarının kullandığı kıyafetler için yeni bir malzeme geliştirildi.

24- Aydınlar Fenerbahçe’yle anlaşmasını bitirdi: Ali Koç’u özür dilemeye davet ediyorum

Fenerbahçe’yle sponsorluk anlaşmasından çekildiğini açıklayan Acıbadem Sağlık Grubu’nun sahibi Mehmet Ali Aydınlar, “Kulüp siyasetinin bir parçası olmak istemedim. Bu kararla iki başkan adayının önünü açtığıma inanıyorum” dedi.

25- Uganda’da sosyal medyaya ‘dedikodu’ vergisi: Twitter’a girmek günlük 25 kuruş

Uganda’da kabul edilen yasaya göre Twitter, Facebook ve WhatsApp’ı kullanmak isteyenler günlük yaklaşık 25 kuruş vergi ödemek zorunda.

26- Koalisyonda anlaşıldı: Yeni İtalyan hükümeti AB ve göç karşıtı olacak

İtalya’da Avrupa Birliği (AB) ve mültecilere ‘mesafeli’ duran iki parti, koalisyon hükümeti konusunda anlaştı.

27- ABD’nin ek gümrük vergileri yürürlükte: Kanada, Meksika ve AB’den misilleme geldi

Kanada ve Meksika, ABD’nin ithal alüminyum ve çeliğe gümrük vergisi getirme kararına misilleme yaptı, AB de kendi misilleme önlemlerinin hazır olduğunu açıkladı. Gelişmeler küresel ticaret savaşı endişesini canlandırdı.

28- ‘Ahlat Ağacı’na Guardian’dan beş yıldız: Nefis bir tablo

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın dünya prömiyeri Cannes Film Festivali’nde yapılan yeni filmi ‘Ahlat Ağacı’ bugün Türkiye’de vizyona girdi.

29- İYİ Parti’nin seçim şarkısı Spotify’da Aleyna Tilki’yi geçerek birinci sıraya oturdu

İYİ Parti’nin 19 Mayıs’ta yayınlanan seçim şarkısı ‘Yüzünü güneşe dön’ çevrimiçi müzik platformu Spotify’ın Türkiye listesinde birinci sıraya yükseldi.