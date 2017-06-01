Akşam Postası / 1 Haziran 2017

1- Avrupa Komisyonu başkanından Erdoğan’a: İdam gelirse, müzakereler biter

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, idam cezasının geri gelmesi halinde Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin sona ereceğini söyledi.

2- Bakan, Tarkan’a ‘had bildirdi’: Zeytinlikleri mi varmış? Şarkılarını söylesin

Zeytinlliklerin geleceği Meclis’teki komisyonda görüşülmeden önce Twitter adresinden “Zeytinliklere kıymayın” diye yazan şarkıcı Tarkan’a Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü aynı ‘duyarlılıkla’ yanıt verdi: “Tarkan’ın zeytinlikleri mi varmış, ne yapacakmış zeytinlikleri?”

3- Meclis komisyonu üyesi zeytin üreticisi: Yasa geçerse zeytincilik bitmiştir

Zeytinliklerin konut ve turistik tesis inşaatına açılmasıyla ilgili atılan geri adımı ‘göstermelik’ olarak niteleyen Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi yönetim kurulu üyesi Murat Narin, “Bu yasa Meclis’ten geçerse, Türkiye’de zeytincilik bitmiştir” dedi.

4- Zonguldak’ta göçük altındaki iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel maden şirketine ait kömür ocağında göçükte mahsur kalan iki maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı.

5- AİHM gazeteci davalarına ‘öncelik’ verecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), basın özgürlüğü ve gazetecilerle ilgili başvuruları öncelikli olarak işleme koyacak.

6- ‘Hayır’ videosu çeken kişiye iki yıl hapis cezası

‘Hayır nedir?’ başlıklı videosunda referandumda ‘neden ‘Hayır’ denmesi gerektiğini’ anlattığı için ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanıp tahliye edilen Ali Gül’e hapis cezası verildi.

7- Atatürk’e hakaret yağdıran Yeşilyurt’a tahliye

Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan TV Net programcısı Süleyman Yeşilyurt ilk duruşmada tahliye edildi.

8- Darbe davasında tuğgeneral: Şoktaydım

Darbe gecesi İstanbul’daki faaliyetlere ilişkin dair davada savunma yapan tuğgeneral Yüksel Durak, darbecilere neden karşı koymadığı sorusuna, “Şok halindeydim” diye yanıt verdi.

9- ‘Darbeyi MİT’e ihbar ettim’ diyen binbaşının görüntüleri çıktı

O.K., güvenlik kameralarında, ifadesinde söylediği saatlerde Kara Havacılık Komutanlığı’nda ve MİT’e giderken görülüyor.

10- İstanbul’daki ‘FETÖ’ davalarının sayısı 650’yi buldu

İstanbul başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ‘FETÖ’ye yönelik açılan dava sayısı 650’ye yükseldi. Ayrıca üç soruşturma iddianame aşamasına geldi; 10’dan fazla soruşturma da sürüyor.

11- Öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 18 yıl dokuz ay hapis

Tunceli’de ilkokul dördüncü sınıfta okuyan kız öğrencisi M.M.’ye iki yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla geçen yıl tutuklanan sınıf öğretmeni Serkan Kıt, 18 yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.

12- 13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesajlar atan zanlı 59 günde tahliye edildi

Diyarbakır’da 13 yaşındaki B.Ö.’ye cinsel içerikli mesajlar atan ve buluşmak isteyen 33 yaşındaki güvenlik görevlisi Mustafa Atsız, 59 gün tutuklu kaldıktan sonra cezaevinden tahliye edildi.

13- Şansal’a altı ay 20 gün hapis cezası

Modacı Barbaros Şansal, attığı bir tweet nedeniyle yargılandığı davada altı ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

14- Boğaz’daki üçüncü yıkım: Kuruçeşme’deki şirket binası sabah apar topar yıkıldı

İstanbul’un Kuruçeşme semtinde, bir denizcilik firmasına ait bina, sabah saatlerinde büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

15- Alışveriş sitesi Markafoni kapanıyor

Türkiye’nin önde gelen alışveriş sitelerinden Markafoni kapanma kararı aldı.

16- 100 yıl sonra Tolkien’den ‘bir aşk masalı’: ‘Beren ve Luthien’

Fantastik edebiyatın ‘mihenk taşı’ sayılan ‘Yüzüklerin Efendisi’nin yazarı J.R.R. Tolkien’in yeni kitabı ‘Beren ve Luthien’ 100 yıl sonra yayınlandı.