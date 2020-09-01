Akşam Postası / 1 Eylül 2020

1. Sendika: Ankara’da günlük Covid-19 vakası 2 bin

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, kentte günlük vaka sayısının 2 bin olduğunu iddia etti.

2. Araştırma: Bir yılda gıda fiyatları yüzde 26.2 arttı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na göre son bir yılda gıda fiyatları yüzde 26.2 arttı.

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3. Erdoğan: Akdeniz’in zenginliğine çökme çabası modern sömürgecilik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki arayışının temelinde adalet olduğunu savunarak, “Akdeniz’in zenginliğine çökme çabası modern sömürgecilik” dedi.

4. Yavaş’ın sağlıkçılara aşure yollamasına aracı olan Büşra hemşireyi tehdit eden şahıs gözaltına alındı

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Şehir Hastanesi çalışanlarına aşure göndermesine aracı olan hemşire Büşra’yı tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı.

5. Yunan bakan: Daha fazla askeri harcama yapmaya hazırız

Yunanistan Maliye Bakanı Christos Staikouras, silahlı kuvvetlerini desteklemek için nakit rezervinin bir kısmını harcamaya bu yıldan itibaren başlayabileceğini açıkladı.

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6. Başak Demirtaş: Selahattin’in çocuklarını birlikte görmesine izin verilmedi

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, kızlarının babalarıyla görüştürülmemesini eleştirdi.

7. Bankacılık sektöründe temmuz ayı net karı yüzde 147 arttı

Bankacılık sektörünün temmuz ayındaki net karı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147 artışla 8.25 milyar lira oldu.