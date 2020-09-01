Akşam Postası / 1 Eylül 2020

1. Sendika: Ankara’da günlük Covid-19 vakası 2 bin
Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, kentte günlük vaka sayısının 2 bin olduğunu iddia etti.
Hükümette ikinci dalga hazırlığı
Bazı sağlık kuruluşları pozitif sonuçları sisteme girmemiş
Babasını Covid-19 nedeniyle kaybeden kadın Çin hükümetine dava açıyor
Dünya Bankası’ndan salgından etkilenen KOBİ’ler için iki bankaya 500 milyon kredi
2. Araştırma: Bir yılda gıda fiyatları yüzde 26.2 arttı
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na göre son bir yılda gıda fiyatları yüzde 26.2 arttı.
İstanbul’da ağustosta yıllık enflasyon yüzde 11.27
3. Erdoğan: Akdeniz’in zenginliğine çökme çabası modern sömürgecilik
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki arayışının temelinde adalet olduğunu savunarak, “Akdeniz’in zenginliğine çökme çabası modern sömürgecilik” dedi.
4. Yavaş’ın sağlıkçılara aşure yollamasına aracı olan Büşra hemşireyi tehdit eden şahıs gözaltına alındı
Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Şehir Hastanesi çalışanlarına aşure göndermesine aracı olan hemşire Büşra’yı tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı.
5. Yunan bakan: Daha fazla askeri harcama yapmaya hazırız
Yunanistan Maliye Bakanı Christos Staikouras, silahlı kuvvetlerini desteklemek için nakit rezervinin bir kısmını harcamaya bu yıldan itibaren başlayabileceğini açıkladı.
6. Başak Demirtaş: Selahattin’in çocuklarını birlikte görmesine izin verilmedi
HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, kızlarının babalarıyla görüştürülmemesini eleştirdi.
7. Bankacılık sektöründe temmuz ayı net karı yüzde 147 arttı
Bankacılık sektörünün temmuz ayındaki net karı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147 artışla 8.25 milyar lira oldu.