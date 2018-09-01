Akşam Postası / 1 Eylül 2018

1- Polis meydana yaklaştırmadı: Cumartesi Anneleri’nin eylemine yine izin yok

Zorla kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için Taksim’de toplanmak isteyen Cumartesi Anneleri’ne izin verilmedi. Galatasaray Meydanı polis ablukasına alındı.

2- Elektrik ve doğalgaza ‘erkenden’ zam geldi!

Elektrik ve doğalgaza yüzde 9 ila yüzde 16 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

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3- MEB yönetmeliği: Atatürkçülük ve milli bayramlar okullara döndü

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda milli bayramların kutlanmasını tekrar yasal zorunluluk haline getirirken, Atatürkçülüğü dikkate alan eğitim modeli de tekrar yönetmeliğe girdi.

4- Patron çıldırdı: 6.55’lik dolar, Halkbank’ın sitesinde 3.72’den işlem gördü

Dün gece 23.32 sıralarında Halkbank’ın internet sitesinde dolar kuru 3.72, avro kuru ise 4.32 olarak gösterildi.

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5- Bakanlıktan 81 ilde denetim: Gramaj düşürüp örtülü zam yapanlara idari işlem

Ticaret Bakanlığı, dövizin artışından etkilenmeyen ancak etkileniyormuş gibi zam yapan firmalar hakkında işlem başlattı.

6- Kur artışı vurmuş: 150 mağazalı ayakkabı firması konkordato ilan etti

Türkiye’de 150 satış noktası bulunan ve yurtdışına da ihracat yapan Hotiç ayakkabıları, konkordato ilan etti.

7- Kur artışı sonrası: İhracat yüzde 6.5, ithalat yüzde 22.5, dış ticaret hacmi yüzde 16 düştü

Ağustos ayında yaşanan kur artışlarının ardından ithalat son bir yılda yüzte 22.4 oranında azalırken ihracatın ithalatı karşılama oranı 13 puanlık yükselişle yüzde 83’e çıktı.

8- Hakim HDP’yi ‘şüpheli’ olarak andı: Miting bildirileri toplatıldı

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 2 Eylül’de düzenlemek istediği miting için dağıttığı bildirilere toplatma kararı çıktı.

9- HDP dahil: CHP yerel seçimde ‘parti dışından’ adaylara ve ittifaklara kapı açtı

Yerel seçimlere kısa bir süre kala, CHP’li iki yetkin isimden “Parti dışından aday gösterebiliriz” mesajı geldi.

10- Erdoğan ve iki bakan, Fazıl Say’ı taziye için aramış: Sesi samimi ve sahipleniciydi

AKP’ye muhalif çizgisiyle bilinen dünyaca tanınmış piyanist Fazıl Say’ı annesinin ölümü sonrası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kültür Bakanı Mehmet Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun aradığı ortaya çıktı.

11- Krizin kaynağı ‘Whatsapp grubu’: İYİ Parti, İstanbul vekili Şeker’in istifasını yalanladı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, partinin İstanbul milletvekillerinden Fatih Mehmet Şeker’in partiden istifa etmediğini açıkladı.

12- ABD elçiliğine saldırı soruşturması: Gözaltındaki altı şüpheli adliyede

Ankara’daki ABD Büyükelçiliği’ne yönelik saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan altı şüpheli adliyeye sevk edildi.

13- Kadına saldırıya yolcular ‘Başımızı belaya mı sokalım’ diyerek müdahale etmemiş!

Ankara’da dolmuşla seyahat ederken bir şahsın ölüm, tecavüz tehditlerine, küfürlerine ve darp girişimine maruz kalan Yüksel Caddesi eylemcisi Nazan Bozkurt, diğer yolcuların “Ne yapalım, başımızı belaya mı sokalım” dediğini anlattı.

14- Döviz yükselince maliyet iki katına çıkmış: Ayrıntı Yayınları, kitaplarına zam yaptı

Ayrıntı Yayınları, ABD Doları’nın Türk Lirası karşısında aşırı değer kazanmasının ardından maliyetlerinin iki katına çıktığı gerekçesiyle kitap fiyatlarına yüzde 20-40 zam yaptığını duyurdu.