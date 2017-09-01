Akşam Postası / 1 Eylül 2017

1- Erdoğan’dan Macron’a: Ne demek istediğini çözemedim, olumsuzluk görmüyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünya lideri olmanın göründüğü kadar ‘havalı’ olmadığını belirtirken, kendisiyle görüşmelerini buna örnek gösteren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yanıt verdi: “Ne demek istediğini çözme noktasında değilim. Onu sayın Macron’dan öğrenmek lazım.”

2- Korumalarına açılan davaya ‘skandal’ diyen Erdoğan’dan ABD yargısına: Bizi bağlamaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mayıs ayında gerçekleştirdiği Washington ziyaretinde kavgaya karıştıkları gerekçesiyle üç korumasına daha dava açılmasını “Başlı başına skandal” olarak değerlendirdi.

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3- ‘Kriz’in ortasında: Antalya’ya tatile gelen iki Alman vatandaşı ‘FETÖ’den gözaltında

Almanya’dan tatile gelen Türk asıllı iki Alman vatandaşı, ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında Antalya Havalimanı’nda gözaltına alındı.

4- Yeşiller Eş Başkanı Özdemir’den Erdoğan’a: Devlet başkanı değil, aksine bir rehineci

Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir, Antalya’da iki Alman vatandaşının gözaltına alınmasından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı sorumlu tuttu: “Bir devlet başkanı değil, aksine bir rehineci.”

5- Berberoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu: İçime sindiremiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı’nın ilk gününde MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapse çarptırılan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu kaldığı Maltepe Cezaevi’nde ziyaret etti.

6- Bahçeli ‘içki’ tartışmasında ‘yol gösterdi’: Kör Niko’nun meyhanesinde içsinler

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP’nin düzenlediği ‘Adalet Kurultayı’nda içki içtikleri gerekçesiyle ihraç edilen üç partili için “Kör Niko’nun meyhanesine gidip içsinler” dedi.

7- Demirtaş’tan bayram mesajı: HDP bu ülkenin siyasi geleceğini belirleyecek

HDP lideri Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj paylaştı: “Birçoğumuz tutuklu olsak bile, HDP bu ülkenin siyasi geleceğini belirleyecek.”

8- Baykal’dan ‘toplumsal davet’: Herkesi sıla-i rahim yapmaya çağırıyorum

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, ‘toplumsal davet’te bulundu: “Bugün Türkiye’nin bir sıla-i rahim yapmaya ihtiyacının olduğunu ve milletçe kucaklaşmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.”

9- Davutoğlu’nun yakın korumasıyla tartışan öğretmen ‘polise hakaret’ten gözaltında

Eski başbakan ve AKP Konya Parti Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nu bayram namazı çıkışında yakından görmek isteyen öğretmen Yakup Büyükkaragöz, ‘polise hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

10- Kurban bayramında ilk günün bilançosu: 3 bin 102 ‘acemi kasap’ hastanelik oldu

Kurban bayramının ilk gününde, kesimhane ve belediyelerin belirlediği alanlar dışında kurban kesimine kalkışan 3 bin 102 kişi yaralandı.

11- ABD’li komutana göre ‘hayatta’: IŞİD liderinin öldüğüne dair somut kanıt yok

IŞİD karşıtı koalisyonun ABD’li komutanı Stephen Townsend, Rusya’nın öldürülmüş olabileceğini öne sürdüğü IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin halen hayatta olduğuna dair bilgiler geldiğini söyledi.

12- Almanya’ya iltica talebi durmuyor: Temmuz ayında 620 başvuru

Almanya İçişleri Bakanlığı, Temmuz ayında 620 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Almanya’dan iltica talep ettiğini açıkladı.

13- 42 yıllık şirket: İzmir merkezli Recep Can Kuruyemiş’e kayyım atandı

İzmir merkezli Recep Can Kuruyemiş’e ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında kayyım atandı.

14- En tehlikeli 100 canlı arasında: ‘Katil salyangoz’ Türkiye’de ilk kez görüldü

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Yıldırım, ‘katil salyangoz’ ya da ‘İspanyol salyangozu’ olarak bilinen ‘Arion Vulgaris’ türünün, Türkiye’de ilk kez görüldüğünü söyledi.

15- ‘Türk futbolunun kaderini değiştiren adam’: Terim’in ‘mekanını bastığı’ Aydoğdu’nun heykeli yapıldı

Fatih Terim’le yaşadığı ‘kebapçı kavgası’ ile gündeme gelen Yüzevler Kebapçısı’nın sahibi Selahattin Aydoğdu’nun heykeli yapıldı.