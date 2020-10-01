Akşam Postası / 1 Ekim 2020

1- Erdoğan’a AYM’nin yapısı soruldu: Meclis adım atarsa seve seve uyarım
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yapısının değiştirilmesine ilişkin öneri için “Parlamento yeni bir adım atarsa seve seve ben de varım” dedi.
Yeni yasama dönemine başlayacak TBMM’ye AKP’den iki kanun teklifi
‘Kobani soruşturması’nda gözaltına alınan HDP’liler adliyede
CHP başvurmuştu: AYM’den ‘çoklu baro’nun iptali talebine ret
Meclis’te görüşülecek: Irak ve Suriye için yeni tezkere
NATO’da ‘Türk-Yunan mekanizması’
2- Bakan, eleştirilere karşı ‘ulusal çıkarlar’ı öne sürdü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘devletin halkın sağlığı kadar ulusal çıkarlarını da koruduğunu’ ifade etti.
Covid-19 temaslısı şoför, karantinada kalması gerekirken sefere çıkmış
Bilim Kurulu üyesi: Toplumsal bağışıklık yüzde 2.5
Profesör Ceyhan: Tedbirlere uymazsak üçüncü, dördüncü dalgalar da görülür
Valilerden peş peşe uyarılar: Büyük sıkıntı var; yatak sayısı yetmeyebilir
Araştırma: Düzensiz menstrual döngü erken ölüm riskiyle ilişkilendirildi
3- CHP sözcüsünden Albayrak’a: Milletimiz de bu kifayetsizlerin yüzüne bakmayacak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, benzin ve elektriğe gelen zamlara tepki göstererek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı eleştirdi.
Elektriğe zam
İstanbul’un eylül enflasyonu: Yıllık 11.66, aylık 1.47
4- Metin Lokumcu’nun ölümüne dokuz yıl sonra dava: Sanıklara altı yıl hapis istemi
Artvin’in Hopa ilçesinde protesto eylemleri sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin dava açıldı.
5- Trump saçlarının ‘sırrını’ açıkladı: McDonald’s patates kızartması!
ABD Başkanı Donald Trump meşhur saçlarının sırrının McDonald’s’ın patates kızartması olduğunu ima etti.