Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 1 Ekim 2020

1- Erdoğan’a AYM’nin yapısı soruldu: Meclis adım atarsa seve seve uyarım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yapısının değiştirilmesine ilişkin öneri için “Parlamento yeni bir adım atarsa seve seve ben de varım” dedi.

Fotoğraf: AA

Yeni yasama dönemine başlayacak TBMM’ye AKP’den iki kanun teklifi

‘Kobani soruşturması’nda gözaltına alınan HDP’liler adliyede

CHP başvurmuştu: AYM’den ‘çoklu baro’nun iptali talebine ret

Meclis’te görüşülecek: Irak ve Suriye için yeni tezkere

NATO’da ‘Türk-Yunan mekanizması’

2- Bakan, eleştirilere karşı ‘ulusal çıkarlar’ı öne sürdü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘devletin halkın sağlığı kadar ulusal çıkarlarını da koruduğunu’ ifade etti.

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Covid-19 temaslısı şoför, karantinada kalması gerekirken sefere çıkmış

Bilim Kurulu üyesi: Toplumsal bağışıklık yüzde 2.5

Profesör Ceyhan: Tedbirlere uymazsak üçüncü, dördüncü dalgalar da görülür

Valilerden peş peşe uyarılar: Büyük sıkıntı var; yatak sayısı yetmeyebilir

Araştırma: Düzensiz menstrual döngü erken ölüm riskiyle ilişkilendirildi

3- CHP sözcüsünden Albayrak’a: Milletimiz de bu kifayetsizlerin yüzüne bakmayacak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, benzin ve elektriğe gelen zamlara tepki göstererek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı eleştirdi.

Elektriğe zam

İstanbul’un eylül enflasyonu: Yıllık 11.66, aylık 1.47

4- Metin Lokumcu’nun ölümüne dokuz yıl sonra dava: Sanıklara altı yıl hapis istemi

Artvin’in Hopa ilçesinde protesto eylemleri sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin dava açıldı.

5- Trump saçlarının ‘sırrını’ açıkladı: McDonald’s patates kızartması!

ABD Başkanı Donald Trump meşhur saçlarının sırrının McDonald’s’ın patates kızartması olduğunu ima etti.

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SON HABERLER

Elektriğe zam

Sanayi, ticarethane ve meskenlerde kullanılan elektriğin fiyatına yüzde 5.6 ile yüzde 5.7 arasında zam yapıldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...