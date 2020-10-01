Akşam Postası / 1 Ekim 2020

1- Erdoğan’a AYM’nin yapısı soruldu: Meclis adım atarsa seve seve uyarım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yapısının değiştirilmesine ilişkin öneri için “Parlamento yeni bir adım atarsa seve seve ben de varım” dedi.

Fotoğraf: AA

2- Bakan, eleştirilere karşı ‘ulusal çıkarlar’ı öne sürdü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘devletin halkın sağlığı kadar ulusal çıkarlarını da koruduğunu’ ifade etti.

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3- CHP sözcüsünden Albayrak’a: Milletimiz de bu kifayetsizlerin yüzüne bakmayacak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, benzin ve elektriğe gelen zamlara tepki göstererek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı eleştirdi.

4- Metin Lokumcu’nun ölümüne dokuz yıl sonra dava: Sanıklara altı yıl hapis istemi

Artvin’in Hopa ilçesinde protesto eylemleri sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin dava açıldı.

5- Trump saçlarının ‘sırrını’ açıkladı: McDonald’s patates kızartması!

ABD Başkanı Donald Trump meşhur saçlarının sırrının McDonald’s’ın patates kızartması olduğunu ima etti.