Akşam Postası / 1 Ekim 2019

1- Erdoğan’dan Fırat’ın doğusuna harekat mesajı: Bekleyecek tek bir günümüz yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fırat’ın doğusuna harekat mesajı verdi: “Artık bekleyecek tek bir günümüz yok.”

2- Devlet Bahçeli yasama yılı açılışına hastalığı nedeniyle katılamayacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘üst solunum yolu enfeksiyonu’ nedeniyle TBMM’nin bugünkü yasama yılı açılışına katılamayacak.

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3- Davutoğlu, yeni kuracağı parti için İstanbul’da ofis açtı

AKP’den istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni partisinin çalışmalarını yürütmek için İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde E-5 karayolu üzerinde bir ofis kiraladı.

4- ASELSAN’da onlarca yöneticinin görevine son verildi

Fotoğraf: DHA

Bir dönem Borsa İstanbul’un (BİST) en değerli şirketi olan Askeri Elektronik Sanayii’nde (ASELSAN) geçen hafta üst yönetimde değişiklik yapılmasının ardından 100 civarı yöneticinin görevine son verildiği bildirildi.

5- TSK’da ‘FETÖ’ operasyonu sürüyor: 20 yakalama kararı, 30 gözaltı

Ankara başsavcılığınca yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda dokuzu aktif görevde, beşi ihraç, altısı görevden uzaklaştırılan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan, Konya merkezli 18 ilde, ‘FETÖ‘ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 50 askerden 30’u gözaltına alındı.

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6- Antalya’da kadına şiddet: Adamın kadını dövmesini uzun bir süre izlediler

Fotoğraf: DHA

Antalya’da bir parkta bir adamın bir kadını uzun bir süre dövmesi çevredeki vatandaşlar tarafından sadece izlendi. Adamın kadını saçından tutarak dövmeye devam etmesine seyirci kalınması ise bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

7- Şule Çet davasında iki sanığın konuşmasını ‘dudak okuma uzmanı’ inceleyecek

Ankara’da 29 Mayıs 2018’de bir plazanın 20’nci katından atılarak öldürüldüğü öne sürülen Şule Çet’in davasında, tutuklu iki sanığın konuşmasını inceleyecek dudak okuma uzmanı bulundu.

8- HDP’li Leyla Güven hakkında fezleke hazırlandı

Diyarbakır’da yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatılan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında fezleke hazırlandı.

9- Foça’da denizi kirleten şirkete 144 bin lira ceza

Fotoğraf: DHA

İzmir’in Foça ilçesinde atık havuzunun taşması sonucu denizde ciddi kirlenmeye yol açan sanayi tesisinin sahibi şirkete 144 bin lira para cezası kesildi. Petrol atığının temizlenmesi için çalışmalar sürüyor.

10- Çapa Diş Hekimliği Fakültesi tahliye ediliyor

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki yedi adet binada deprem ve fiziki şartlardan dolayı yapısal hasar bulunduğu ve tahliye kararı alındığı açıklandı.

11- İmamoğlu Paris’te şirket yöneticilerine seslendi: İBB şeffaf bir kurum olacak

Fransa’nın başkenti Paris’te iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hoşgörü kültürü, İstanbul’un binlerce yıllık DNA’sında var” derken İBB’yi şeffaf bir kurum haline getireceğinin de altını çizdi.

12- AİHM kararı: Srebrenitsa mağduru kadının bahçesine yapılan kilise taşınacak

Fotoğraf: Sarajevo Times

Srebrenitsa katliamında 22 akrabasını kaybeden ve evinin bahçesine Ortodoks kilisesi inşa edilen Boşnak kadının 20 yıllık hukuk mücadelesi sonuç verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kilisenin taşınması, kadına ve hayattaki akrabalarına tazminat ödenmesine hükmetti.

13- Ankara’dan sonra İstanbul’da da halk otobüsü kaza yaptı: En az üç yaralı

Fotoğraf: DHA

İstanbul’un Avcılar ilçesinde E-5 karayolunda kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı, üç kişi yaralandı.

14- Yeşil Holding’in şirketine iflas davası

Fotoğraf: Twitter

Temeli 1948’de Yeşil Kundura ile atılan Yeşil Holding’e bağlı bir şirketin iflası istendi.

15- Borcunu ödeyemeyen AKP’li Elazığ belediyesinin otobüsü bağlandı

Fotoğraf: Facebook

AKP’li Elazığ belediyesine bağlı EBUAŞ şirketinin 191 bin lira borcunu ödeyememesi üzerine şirkete bağlı halk otobüslerinden dördünün mahkeme tarafından bağlanmasına karar verildi. Karara rağmen hizmet vermeyi sürdüren bir otobüs trafikten men edilerek otoparka çekildi.

16- Sayıştay raporu: Bir yılda silah harcamaları yüzde 70 arttı

Sayıştay raporlarına göre Türkiye’nin son bir yılda savunmaya yönelik silah ve savaş teçhizatı harcamalarında yüzde 70’e yakın artış yaşandı.

17- İstanbul’da fiyatlar eylülde yüzde 1.11 arttı, yıllık artış yüzde 13.13

İstanbul’da perakende fiyatlar eylülde yüzde 1.11 artttı. Artış ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 7.95, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4.87, gıda harcamalarında yüzde 0.3 olarak kayda geçti.

18- Hong Kong’daki gösterilerde polis gerçek mermi kullandı: Biri ağır 15 yaralı

Fotoğraf: Reuters

Hong Kong’daki eylemlerde polis göstericilere gerçek mermiyle ateş açtı, biri ağır 15 kişi yaralandı.

19- Finlandiya’da bir öğrenci okula kılıçla saldırdı: Bir ölü, 10 yaralı

Finlandiya’nın Kuopio kentindeki bir meslek okuluna yönelik saldırıda en az bir kişi öldü; 10 kişi yaralandı. Bir görgü şahidi, bir öğrencinin okula kılıçla girip çok sayıda insana saldırdığını söyledi.

20- Twitter yöneticisi Britanya ordusunun ‘enformasyon birimi’nde çalışıyormuş

Fotoğraf: LinkedIn / Gordon MacMillan

Twitter’ın yöneticilerinden Gordon MacMillan’ın Birleşik Krallık ordusunda enformasyon savaşları biriminde yedek subay olarak çalıştığı ortaya çıktı.