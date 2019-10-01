Akşam Postası / 1 Ekim 2019

1- Erdoğan’dan Fırat’ın doğusuna harekat mesajı: Bekleyecek tek bir günümüz yok
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fırat’ın doğusuna harekat mesajı verdi: “Artık bekleyecek tek bir günümüz yok.”
Hatay’da Suriye sınırına panel çit ve jiletli tel çekiliyor
2- Devlet Bahçeli yasama yılı açılışına hastalığı nedeniyle katılamayacak
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘üst solunum yolu enfeksiyonu’ nedeniyle TBMM’nin bugünkü yasama yılı açılışına katılamayacak.
3- Davutoğlu, yeni kuracağı parti için İstanbul’da ofis açtı
AKP’den istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni partisinin çalışmalarını yürütmek için İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde E-5 karayolu üzerinde bir ofis kiraladı.
4- ASELSAN’da onlarca yöneticinin görevine son verildi
Bir dönem Borsa İstanbul’un (BİST) en değerli şirketi olan Askeri Elektronik Sanayii’nde (ASELSAN) geçen hafta üst yönetimde değişiklik yapılmasının ardından 100 civarı yöneticinin görevine son verildiği bildirildi.
5- TSK’da ‘FETÖ’ operasyonu sürüyor: 20 yakalama kararı, 30 gözaltı
Ankara başsavcılığınca yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda dokuzu aktif görevde, beşi ihraç, altısı görevden uzaklaştırılan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan, Konya merkezli 18 ilde, ‘FETÖ‘ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 50 askerden 30’u gözaltına alındı.
TÜBİTAK ve TSK’da ‘FETÖ’ operasyonu: 26 gözaltı kararı
6- Antalya’da kadına şiddet: Adamın kadını dövmesini uzun bir süre izlediler
Antalya’da bir parkta bir adamın bir kadını uzun bir süre dövmesi çevredeki vatandaşlar tarafından sadece izlendi. Adamın kadını saçından tutarak dövmeye devam etmesine seyirci kalınması ise bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
7- Şule Çet davasında iki sanığın konuşmasını ‘dudak okuma uzmanı’ inceleyecek
Ankara’da 29 Mayıs 2018’de bir plazanın 20’nci katından atılarak öldürüldüğü öne sürülen Şule Çet’in davasında, tutuklu iki sanığın konuşmasını inceleyecek dudak okuma uzmanı bulundu.
8- HDP’li Leyla Güven hakkında fezleke hazırlandı
Diyarbakır’da yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatılan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında fezleke hazırlandı.
9- Foça’da denizi kirleten şirkete 144 bin lira ceza
İzmir’in Foça ilçesinde atık havuzunun taşması sonucu denizde ciddi kirlenmeye yol açan sanayi tesisinin sahibi şirkete 144 bin lira para cezası kesildi. Petrol atığının temizlenmesi için çalışmalar sürüyor.
10- Çapa Diş Hekimliği Fakültesi tahliye ediliyor
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki yedi adet binada deprem ve fiziki şartlardan dolayı yapısal hasar bulunduğu ve tahliye kararı alındığı açıklandı.
11- İmamoğlu Paris’te şirket yöneticilerine seslendi: İBB şeffaf bir kurum olacak
Fransa’nın başkenti Paris’te iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hoşgörü kültürü, İstanbul’un binlerce yıllık DNA’sında var” derken İBB’yi şeffaf bir kurum haline getireceğinin de altını çizdi.
İBB’den metrobüs sıkışıklığına dair açıklama: Ek metrobüs göndereceğiz
12- AİHM kararı: Srebrenitsa mağduru kadının bahçesine yapılan kilise taşınacak
Srebrenitsa katliamında 22 akrabasını kaybeden ve evinin bahçesine Ortodoks kilisesi inşa edilen Boşnak kadının 20 yıllık hukuk mücadelesi sonuç verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kilisenin taşınması, kadına ve hayattaki akrabalarına tazminat ödenmesine hükmetti.
13- Ankara’dan sonra İstanbul’da da halk otobüsü kaza yaptı: En az üç yaralı
İstanbul’un Avcılar ilçesinde E-5 karayolunda kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı, üç kişi yaralandı.
14- Yeşil Holding’in şirketine iflas davası
Temeli 1948’de Yeşil Kundura ile atılan Yeşil Holding’e bağlı bir şirketin iflası istendi.
15- Borcunu ödeyemeyen AKP’li Elazığ belediyesinin otobüsü bağlandı
AKP’li Elazığ belediyesine bağlı EBUAŞ şirketinin 191 bin lira borcunu ödeyememesi üzerine şirkete bağlı halk otobüslerinden dördünün mahkeme tarafından bağlanmasına karar verildi. Karara rağmen hizmet vermeyi sürdüren bir otobüs trafikten men edilerek otoparka çekildi.
16- Sayıştay raporu: Bir yılda silah harcamaları yüzde 70 arttı
Sayıştay raporlarına göre Türkiye’nin son bir yılda savunmaya yönelik silah ve savaş teçhizatı harcamalarında yüzde 70’e yakın artış yaşandı.
17- İstanbul’da fiyatlar eylülde yüzde 1.11 arttı, yıllık artış yüzde 13.13
İstanbul’da perakende fiyatlar eylülde yüzde 1.11 artttı. Artış ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 7.95, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4.87, gıda harcamalarında yüzde 0.3 olarak kayda geçti.
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18- Hong Kong’daki gösterilerde polis gerçek mermi kullandı: Biri ağır 15 yaralı
Hong Kong’daki eylemlerde polis göstericilere gerçek mermiyle ateş açtı, biri ağır 15 kişi yaralandı.
19- Finlandiya’da bir öğrenci okula kılıçla saldırdı: Bir ölü, 10 yaralı
Finlandiya’nın Kuopio kentindeki bir meslek okuluna yönelik saldırıda en az bir kişi öldü; 10 kişi yaralandı. Bir görgü şahidi, bir öğrencinin okula kılıçla girip çok sayıda insana saldırdığını söyledi.
20- Twitter yöneticisi Britanya ordusunun ‘enformasyon birimi’nde çalışıyormuş
Twitter’ın yöneticilerinden Gordon MacMillan’ın Birleşik Krallık ordusunda enformasyon savaşları biriminde yedek subay olarak çalıştığı ortaya çıktı.