Akşam Postası / 1 Aralık 2020

1. Sağlık bakanı: 11 Aralık’ta sağlık çalışanlarına aşı yapmaya başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısını 11 Aralık’ta sağlık çalışanlarına yapmaya başlayacaklarını söyledi.

2. İçişleri’nden ‘kısıtlama’ genelgesi

Fotoğraf: Reuters

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği ‘sokağa çıkma kısıtlamaları’ konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00’den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti.

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3. CHP lideri: Yeni tedbirler açıklayan Erdoğan, ekonomiyle ilgili tek cümle kurmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi sürecinin iyi yönetilmediğini söyleyerek ölenlerin sayısının açıklanan resmi rakamdan yüksek olduğunu savundu. CHP lideri, dün yeni önlemleri açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ekonomiyle ilgili tek cümle kurmamasını’ eleştirdi.

4. Muhittin Böcek’ten mesaj var: Hayatımın en anlamlı merhabasıyla sizleri selamlıyorum

Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurduğu 17 Ağustos’tan beri hastanede tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Böcek, “Hayatımın en samimi, en anlamlı merhabasıyla sizleri selamlıyorum” dedi.

5. Varlık Fonu, Katar’a satılan Borsa İstanbul hisselerinden kar etmiş

Türkiye Varlık Fonu (TVF) CEO’su Zafer Sönmez, Borsa İstanbul’un Katar’a satılan yüzde 10 payının, satış fiyatından ‘çok daha düşük bir rakama’ Avrupalı eski ortaktan alındığını ifade etti.

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6. İstanbul’da kasımda aylık enflasyon rekoru

Kasım 2020’deki aylık artış, son 10 yıldaki en yüksek değişim. Son 10 yılda bugüne kadar en yüksek aylık artış, yüzde 1.75’le 2011 yılında görülmüştü.

7. Türkiye ve Rusya’nın Dağlık Karabağ’daki ‘ortak merkez’i için mutabakat

Dağlık Karabağ’daki ateşkesi denetlemek üzere kurulacak ortak merkez için imzalar atıldı.

8. Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvuru alınmaya başladı

Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün itibariyle alınmaya başladı.

9. Sürüngen ve küçük hayvanlara özel ‘eko-köprü’: Karşıdan karşıya geçerken ezilmesinler diye yapıldı

Fotoğraf: BBC

Hindistan’ın dağlık Uttarakhand eyaletindeki yetkililer, trafiğin yoğun olduğu bir otoyolda karşıdan karşıya geçerken ezilmemeleri için sürüngenler ve küçük hayvanlara özel köprü inşa etti.

10. ‘Posta’ yazısı: Mehmet Yılmaz, Hakan Çelik’e maziyi hatırlattı

Gazeteci Mehmet Y. Yılmaz, eski genel yayın müdürü olduğu Posta gazetesinin, dün 25’inci yılını kutladığını, ancak bunun 10 ay gecikmeli yapıldığını ve gazetenin hayat bulmasında önemli rolü olan birçok ismin anılmadığını belirtti.