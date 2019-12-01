Akşam Postası / 1 Aralık 2019

1- Sokak ortasında karısını dövüp serbest bırakılan koca tutuklandı

Fotoğraf: DHA

Gaziantep’te, sokak ortasında çocuğunun gözü önünde eşini tekme tokat döven ve gözaltına almasının ardından adli kontrolle serbest bırakılan Emrah Ç. savcılığın genişlettiği soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı. Emrah Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2- İmamoğlu: Kanunları yok sayma çabasına bu millet izin vermez

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikleri günden beri bazı sorunlar yaşadıklarını söyleyerek, “Görünen örnekler de var, Boğaziçi imar yetkisini alma çabası. Kanunları yok sayma, mecliste kabul ettirme çabası var. ‘Bunu biz böyle yaparız, geçiririz böyle olur.’ Olmaz kardeşim, bu millet buna izin vermez” dedi.

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3- Kılıçdaroğlu’ndan asgari ücret önerisi: Yüzde 22.58 zam yapılsın

Fotoğraf: CHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücrete yüzde 22.58 zam yapılması gerektiğini söyledi.

4- ‘Ertelemeli filtre’ uyarısı: Termik santraller 3 bin erken ölüme neden olur

Fotoğraf: Greenpeace

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, termik santrallere filtre takılmaması durumunda 2 bin 860 kişinin erken ölümle karşılaşacağını söyledi.

5- İçişleri bakanı: Adil Öksüz’ün nerede olduğunu biliyoruz

Fotoğraf: DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘FETÖ’nün TSK imamı’ Adil Öksüz’ün nerede olduğunu bildiklerini söyledi.

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6- İzmir’de köylülerden çevre eylemi: Mekanın sahibi geldi!

Fotoğraf: DHA

İzmir’in Karaburun ilçesinde yaşayanlar, bölgeye konan su kafeslerinin doğal hayata zarar vereceğini belirterek eylem yaptı.

7- HIV istatistikleri: Türkiye’de 22 bin taşıyıcı var, yüzde 80’i erkek

Fotoğraf: Reuters

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, Türkiye’de 21 bin 520 kişinin HIV taşıdığını söyledi.

8- WWF: Termik santraller 70 gün çalışıyor, filtre için kapatmak sıkıntı çıkarmaz

Fotoğraf: Reuters

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), kömürle çalışan termik santrallerin filtre takmak için durdurulmasının Türkiye’de elektrik sıkıntısı yaratmayacağını, bu tesislerin yılda ortalama 65-70 gün çalıştığını belirtti.

9- Isınmak için ateş yakan dört kişi Melih Cevdet Anday’ın heykelini yaktı

Fotoğraflar: DHA

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde ısınmak için ateş yakan dört kişi şair Melih Cevdet Anday’ın heykelini yaktı. Yanan heykel itfaiye tarafından söndürülürken polis dört kişiyi gözaltına aldı.

10- Irak parlamentosu hükümetin istifasını kabul etti

Fotoğraf: Reuters

Irak’ta haftalardır süren ve en az 400 kişinin yaşamını yitirdiği hükümet karşıtı protestolar konusunda Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali Sistani’nin milletvekillerine hükümete verdikleri desteği gözden geçirmeleri tavsiyesi sonrası istifa eden Irak hükümetinin istifası parlamento tarafından kabul edildi.