Akşam Postası / 1 Aralık 2018

1. İYİ Parti’yle ‘ortak aday’ sorulan Kılıçdaroğlu dört kenti işaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için dört kenti sayıp “Her şey çok güzel olacak” dedi.

2. Bahçeli de Erdoğan’a ‘jest’ yapacak: Cumhur ittifakı iyi gidiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP ile sürdürülen yerel seçim ittifakı görüşmelerinin olumlu yönde sürdüğünü söyledi.

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3. CIA’den ikinci tespit: Selman, Kaşıkçı cinayeti öncesi ekip liderine mesaj attı

ABD istihbarat servisi CIA, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldüren ekibi denetleyen danışmanına 11 mesaj gönderdiğini tespit etti.

4. Erdoğan-Putin görüşmesi: ‘İdlib’de farklı adımlar atılmalı’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

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5. Sarraf’ın ‘savunma ordusu’ dağılıyor

İran’a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili ABD’de görülen davada itirafçı olan 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf, çoğu avukatıyla yollarını ayırdı.

6. Türkiye’nin tanıtım logosu değişiyor

Türkiye’nin tanıtımı için kullanılan logo değiştiriliyor.

7. CHP’den asgari ücret teklifi: 2 bin 200 lira

CHP, asgari ücretin 2 bin 200 liraya çıkarılması için Meclis’e kanun teklifi sundu.

8. Bakanlık genelgesi: Güvenlik kamerası görüntüsü yayınlayana soruşturma açılacak

Güvenlik kamera görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması halinde paylaşan kişi hakkında soruşturma açılacak.

9. Ahmet Kural’ın avukatı: Sıla’nın videosundan yeni haberdar olduk

Oyuncu Ahmet Kural’ın avukatı, darp edildiğini söyleyen Sıla’ya ilişkin yayınlanan yeni görüntüyü kendilerinin de ilk defa gördüklerini söyledi.

10. Şair Refik Durbaş yaşamını yitirdi

Şair Refik Durbaş hayatını kaybetti.

11. Alman hükümetinde MİT endişesi: Devlet kurumlarına sızabilir

Alman hükümetinin, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ülkedeki artan faaliyetlerinden endişe duyduğu ve kurumlarını uyardığı öne sürüldü.

12. Paris’te ‘Sarı Yelekliler’ eylemi sürüyor: Gözaltı sayısı 100’ü geçti

Fransa’da akaryakıt zamlarını protesto eden ‘Sarı Yelekliler’in eyleminde şimdiye kadar 100’den fazla kişi gözaltına alındı.