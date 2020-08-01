Akşam Postası / 1 Ağustos 2020

1. Covid-19 hastası yoğun bakımdan seslendi: Bu bayram da el öpmeyiverin; şakası yok

Fotoğraf: DHA

Hayatı boyunca sadece dört kez doktora giden 61 yaşındaki emekli memur Mehmet Sezer’e, geçen hafta belirti görülünce gittiği hastanede ‘corona’ tanısı kondu. Sezer, yoğun bakımdan mesaj verdi: “Ne olur bayram ziyaretlerine gitmeyin, bu bayram da el öpmeyiverin. Evinizde kalın. Bu işin şakası yok.”

2. Erdoğan: Dua ordusunun ‘Amin’ nidaları kesildiğinde kendimizi sorgulamalıyız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dua edenlerin, “Amin” nidaları kesildiğinde kendilerini sorgulamaları gerekeceğinin altını çizdi.

Reklam

3. İlk yedi ayda gıda denetimlerde 63 milyon lira ceza

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk yedi aydaki gıda denetimlerinde 63 milyon liradan fazla ceza kesildiğini bildirdi.

4. Ayasofya’da namaz kılan Akşener: Burayı özgürleştiren Atatürk’e dua ettik

Fotoğraf: AA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ayasofya Camii’ni ziyaret etti. Akşener, Atatürk’e dua ettiklerinin altını çizdi.

5. Bayramlaşmada gündem Adana Demirspor: Seneye Play Off’a kalmadan çıkacağız

AKP, MHP ve CHP heyetleri videokonferans yöntemiyle bayramlaştı.

Reklam

6. Siyah adamı şempanzeyle ‘sergileyen’ Bronx Hayvanat Bahçesi’nin yönetimi özür diledi

ABD’nin New York kentindeki Bronx Hayvanat Bahçesi’ni yöneten dernek, 1906 yılında ‘Afrikalı bir siyahı şempanzelerle sergilediği için’ özür diledi.

7. Camiye ayakkabıyla girip paylaşım yaptı; hakkında yasal işlem başlatıldı

Fotoğraf: DHA

Gaziantep’te, sosyal medyada, ‘İslam dininin gerekleriyle bağdaşmayan paylaşım’la ilgili adli işlem başlatıldı.

8. Ünlülerin Twitter hesabını ‘hack’leyen, biri 17 yaşında üç korsan yakalandı

ABD’li politikacılar, büyük teknoloji firması sahipleri ve bazı ünlülerin Twitter hesaplarını ele geçirerek, dünya genelinde birçok kişiyi dolandıran ve 100 bin dolarlık Bitcoin geliri elde eden bir İngiliz ile iki Amerikalı internet korsanının yakalandığı bildirildi.

9. Trump, TikTok’u yasaklamak için kararname hazırlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’u yasaklamak için kararname imzalayacağını bildirdi.