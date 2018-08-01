Akşam Postası / 1 Ağustos 2018

1- Erdoğan cenazede konuştu: İdamla ilgili atacağımız adımlar yakındır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, PKK saldırısında hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın cenazesinde konuştu: “İdamla ilgili atacağımız adımlar yakındır.”

2- ABD’den ‘Brunson için endişeliyiz’ açıklaması: Konu hassas

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Amerikalı pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılması talebini yinelerken “Endişe duymaya devam ediyoruz, konu hassas” diye konuştu.

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3- AYM, ‘kişi hürriyeti ihlali’ dedi: Beştaş’a, üç aylık tutukluluk için 20 bin lira tazminat

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP milletvekili Meral Danış Beştaş’ın 2017’de tutuklanmasına ilişkin yapılan başvuruyu karara bağladı. AYM, ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği’ gerekçesiyle Beştaş’a 20 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

4- Ankara itfaiyesinde stajyer kız öğrencilere cinsel istismar iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı C.S., istasyon müdürü N.K. ve merkezde görevli amir H.Y., liseli stajyer kız öğrencilere cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla açığa alındı. Üç kişi hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

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5- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: HDP’li Erkan Baş’ın ‘diktatör’ ifadesine soruşturma

TİP Kurucular Meclisi Üyesi ve HDP Milletvekili Erkan Baş hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

6- Putin’in Suriye temsilcisine göre Türkiye kalıcı değil: Çekilmeleri için ısrarcı olacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye özel temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, zamanı geldiğinde Türk askerinin Suriye’den çekilmesi için ısrarcı olacaklarını söyledi.

7- ‘Charlie Hebdo’ karikatürü: Gazeteci Oğuz Güven’e altı ay hapis

Cumhuriyet gazetesinin internet sitesi eski genel yayın yönetmeni Oğuz Güven’e ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

8- İstanbul’da ‘turizm magandaları’na denetim: 2 bin 638 kişiye ceza kesildi

İstanbul’da yılın ilk altı ayında hanutçuluk, zorlayarak satış yapma gibi turistleri sıkıntıya sokan faaliyetlerde bulunan 2 bin 638 kişiye, 2 milyan 55 bin 503 lira ceza kesti.

9- Die Welt gazetesi anketi: Almanya, Erdoğan’a ‘Sen gelme’ demiş

Alman Die Welt gazetesinin yaptırdığı kamuoyu araştırmasına göre, Almanların üçte ikisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ülkelerini ziyaret etmesini istemiyor.

10- Milli Piyango bileti artık bayide bastırılacak: Dört rakamını katılımcı belirleyecek

Milli Piyango biletleri bundan böyle diğer şans oyunlarına benzer şekilde numara tercih edilerek bayilerde bastırılabilecek.