Akşam Postası / 1 Ağustos 2017

1- Akıncı Üssü davası başladı: Tek tip kıyafet protestosu, idam ipi, sloganlar…

Darbe girişiminin en kritik noktası olarak gösterilen Akıncı Üssü’nde yaşananlara ilişkin davanın duruşması başladı.

2- YAŞ öncesi ikili görüşme: Erdoğan ve Yıldırım bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım Tarabya Köşkü’nde bir araya gelecek.

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3- HDP lideri Kemalbay’dan CHP’ye: Aynı dayanışmayı bekliyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, partisinin CHP’nin‘Adalet Yürüyüşü’ne verdikleri desteği, ‘Adalet Nöbeti’ne de beklediklerini söyledi.

4- ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’nin ikinci ayağı: HDP’li vekiller Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda

HDP, ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’nin Diyarbakır’dan sonraki ikinci ayağı için İstanbul Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’na geldi.

5- Zorla hastaneye götürülen Özakça: Askerler ‘Kafasına bastırırım hareket edemez’ dedi

İşlerine geri dönmek için Nuriye Gülmen’le beraber açlık grevi yapan tutuklu eğitimci Semih Özakça, zorla hastaneye götürülürken, askerlerin “Kafasına bastırırım hareket edemez” dediğini yazdı.

6- Lice’de patlama: İki asker hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında patlama gerçekleşti.

7- Görmez’in Diyanet’e vedasında ‘FETÖ özeleştirisi’: Bir daha 40 yıl gecikmemeli

Emekliye ayrılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, kuruma veda konuşmasında “Diyanet teşkilatı, bir daha sapkın hiçbir dini yapı konusunda 40 yıl gecikmiş olmanın mahcubiyetini yaşamamalıdır” diyerek özeleştiri yaptı.

8- Görmez’in vedası Davutoğlu’nu ‘üzdü’: FETÖ gibi fitne odaklarının hedefi yapıldı

Eski başbakan ve AKP Konya milletvekili Ahmet Davutoğlu, emekliye ayrılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in ‘FETÖ gibi fitne odaklarının hedefi haline getirildiğini’ savundu.

9- Büyükerşen’e saldırı soruşturmasında üç tutuklama

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in saldırıya uğramasına ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen beş şüpheliden üçü tutuklandı.

10- Bakanlık ‘algı’ dedi: ‘Türkiye kadınlar için tehlikeli’ haberi turizmi durdurmak için

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’yi kadınlar için en tehlikeli 10 yer arasında gösteren ABD’nin önde gelen dergilerinden Forbes’u ‘algı operasyonu’ yapmakla suçladı.

11- Kayyım halk plajı açarsa: Ermeni mezarlığı ve höyüğün üzerine umumi tuvalet

Van’da kayyım atanan belediye, Ermeni mezarlığı ve höyüğün üzerine umumi tuvalet dikti.

12- IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü: Suriye’de DSG dışında kimseyle hareket etmiyoruz

IŞİD’le Mücadelede Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Ryan Dillon, Suriye’de sahada Demokratik Suriye Güçleri (DSG) dışında başka gruplarla hareket etmediklerini söyledi.

13- Sansürün ‘Star’ı: ‘Kibar Feyzo’da siyasi slogan buzlandı

Yeşilçam’ın kült filmlerinden ‘Kibar Feyzo’ya son yıllarda uygulanan sansür giderek artıyor.

14- ‘Avukatla görüşme’ aralarını bozdu: Sarraf’la Atilla birbirine düştü

ABD’de tutuklu bulunan 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kilit ismi işadamı Rıza Sarraf ile New York’tan İstanbul’a dönerken havaalanında gözaltına alınıp 27 Mart’ta tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla birbirine düştü.

15- Sarıyer Belediyesi, sahilde mangala karşı: Üç beş kişinin sofrasından herkes rahatsız

Sarıyer Belediyesi, sahilde mangal yapılmasının önüne geçmek için kampanya başlattı.

16- Şişli’de zırhlı polis aracının çaptığı dokuz yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

Şişli’de ‘Akrep’ diye tabir edilen zırhlı polis aracının çarptığı dokuz yaşındaki Suriyeli Raşit Oso hayatını kaybetti.

17- ‘Sıla konserinden makam aracına haciz’ haberine üniversiteden yalanlama: Kanunen imkansız

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, bahar şenliğindeki Sıla konserinden alacaklarını tahsil edemeyen organizasyon şirketinin kendilerine ait makam aracına haciz koydurduğu haberini yalanlayarak, “Bir devlet üniversitesi olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin mallarına haciz konulması kanunen mümkün değildir” dedi.

18- Yazar ve çevirmen Ahmet Cemal hayatını kaybetti

Yazar ve çevirmen Ahmet Cemal yaşamını yitirdi. Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

19- Asperger sendromlu 10 yaşındaki çocuk dünyaca ünlü müzenin hatasını ortaya çıkardı

Britanya’da Asperger sendromlu 10 yaşındaki Charlie Edwards isimli bir çocuk dünyaca ünlü Doğal Tarih Müzesi’ndeki (Natural History Museum) bir hatayı ortaya çıkardı.

20- Yenisöz ‘telsizi kapattı’: Sabah fethe çıksak, Avrupa’yı üç günde alırız

Hükümete yakın Yenisöz gazetesi, Türkiye’nin 2050’de‘dünyanın süper gücü’ olması için önünde hiçbir engel olmadığını savundu.