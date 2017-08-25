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Aksakallı ‘kriz’in ardından ilk kez: Bırakın istifayı, en küçük bir kırgınlığım yok

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Yüksek Askeri Şura sonrası başlayan ve adım adım tırmanan krizin en önemli aktörlerinden Korgeneral Zekai Aksakallı, istifa ettiğine dair iddialar için “Bırakın istifayı, en küçük bir kırgınlığım yok” dedi.

Fotoğraflar: DHA

Özel Kuvvetler komutanı iken son atamalarla Gelibolu 2. Kolordu komutanlığına atanan Aksakallı’nın istifa dilekçesini hazırladığı ve emekliliğini isteyeceği ileri sürülmüştü.

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Aksakallı ile birlikte piyade ve komando tugay komutanları dahil 10 generalin daha istifa dilekçesi hazırladığı ve Aksakallı’nın TSK’da kalması için iknaya çalışıldığı ve şimdilik görevde kalmayı tercih ettiği de diğer iddialar olarak basına yansımıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, yedi general ve amiralin atamalar öncesi emekliliğini istediğini ve taleplerin onaylandığını duyurmuş, emeklilik işlemlerinin atamalarla ilgisi olmadığını açıklamıştı.

‘Görev yeri beğenmeme söz konusu olamaz’

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Aksakallı, askerin görev yerini beğenme ya beğenmeme gibi bir durumun asla söz konusu olmadığını söyledi.

Aksakallı şöyle devam etti: “Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda da onurla, şerefle görevimi yaptığıma inanıyorum. Bundan sonraki görevimi de aynı şekilde yapmayı Allah nasip etsin. Bırakın istifayı, en küçük bir kırgınlığım yok.”

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