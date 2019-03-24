Aksakal’dan İmamoğlu’na tepki: DSP’nin iktidar yürüyüşünü önleyemeyecek

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun, DSP’nin Avcılar adayı Handan Toprak Benli’ye adaylıktan çekilme çağrısı yapmasına tepki gösterdi.

Benli ve Aksakal… (Fotoğraf: DHA)

Avcılar Belediye Başkanı Benli, CHP’den yeniden aday gösterilmeyince DSP’ye geçerek bir kez daha aday olmuştu.

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Belediyenin önünde Benli’yle birlikte gazetecilere konuşan DSP genel başkanı, ‘DSP’nin önlenemez yükleşinin altında, CHP’nin pervasız saldırılarının sürdüğünü’ söyledi.

Aksakal, çekilme çağrısının demokrasiye saygısızlık olduğunu savunarak İmamoğlu’nun “Bu son ihtarımdır” dediğini, bunun da tehdit etmek anlamına geldiğini ifade etti.

DSP lideri, şöyle devam etti: “Buradan açıkça meydan okuyorum: Adam gibi gelirsin Avcılar Belediyesi’nin önüne, ne yapacaksan Önder Aksakal’a sorarsın. Bunun hesabı sandıkta sorulacaktır. Handan Toprak Benli’yi çekilmeye, Atatürk’ün partisi diye partisine oy vermeye çağıran şahıs önce kayınbiraderinin AK Parti’den adaylığını bu milletle paylaşmaya çalışsın. Kendi ailesi dahi oy vermeyecek kimseye Atatürkçüler ve Cumhuriyet yanlıları asla destek vermeyecektir. DSP’nin iktidar yürüyüşünü önleyemeyecektir.”

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DSP’nin hiçbir adayının geri çekilmeyeceğini belirten Aksakal, DSP’nin 1 Nisan’dan itibaren ana muhalefet partini olarak çalışmalarına başlayacağını iddia etti.

‘Nasıl bir kadına ‘Çekil’ denilir?’

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de şunları söyledi: “Bu cinsiyetçiliktir ve talihsizliktir. Bu konuşma tüm kadınlara yöneliktir. Nasıl bir kadına ‘Çekil’ denilir? İstanbul’un, Marmara bölgesinin tek kadın belediye başkanına adaylık konusunda ket vuranlar şimdi de ‘Çekil’ demektedir. Kadın bir belediye başkanının adaylığı anayasal demokratik bir haktır. Kadına ‘Adaylıktan çekil’ demek, anayasaya demokrasiye, insan haklarına kadının insan haklarına aykırıdır.”

CHP’nin yeniden aday gösterilmeyen belediye başkanları, DSP’ye geçerek aday yapılmıştı. DSP, CHP’nin oylarını böleceği eleştirilerinin de odağında.