Aksa Enerji’den fiyat sorunları nedeniyle üretimi geçici durdurma talebi

Aksa Enerji, 147 MW kurulu güçteki Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin, serbest piyasa koşullarında Türkiye sınırları içerisinde rekabetçi bir fiyattan elektrik üretimi gerçekleştirme imkanının azaldığı gerekçesiyle geçici süreyle üretimini durdurmak için TEİAŞ’a başvurduğunu duyurdu.
Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin 2019 yılı ilk dokuz ayında yüzde 15 kapasite kullanım oranıyla çalıştığı belirtildi.
Açıklamada yapılan başvurunun, lisans iptali olmayıp sadece üretimi durdurmak yönünde olduğu belirtilerek, Şanlıurfa santralinin uygun piyasa koşullarının sağlanması durumunda kısa sürede üretime tekrar başlayabileceği ifade edildi.
Üretimi durdurma talebinin olumlu karşılanması durumunda santralin iletim bedelinin giderlerde yaklaşık yüzde 90 oranında maliyet tasarrufu sağlanacağı kaydedildi.