‘Akrep Nalan’ Bodrum’daki evini de Türkan Saylan’ın kurduğu ÇYDD’ye bağışlıyor

İstanbul’un Levent semtindeki evini Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı’na bağışlayan ‘Akrep Nalan’ lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın, Bodrum’daki villasını da Türkan Saylan’ın kurduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayacağını açıkladı.

Habertürk’ten Bülent İpek’in haberine göre, sanatçı “Kimse bir şey diyemez ki. Yıllarca kulüplerde çalıştım. Sabahlara kadar sarhoş eğlendirdim. Nereye bağışlayacağıma ben karar veririm. Tabii inşallah yakınlarıma da bir şeyler kalır” dedi.

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Açın, Nesin Vakfı’nın çalışmalarını Köy Enstitüleri’ne benzettiğini, bu yüzden bağış yapmak için Nesin Vakfı’nı tercih ettiğini söylemişti.

Bodrum’daki eviyle ilgili kararını da açıklayan sanatçı, “Bodrum’daki evi de başka bir yere bağışlamayı düşünüyorum. İyice araştırıyorum. Aynı bu şekilde Türkan Saylan’ın kurduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlamayı düşünüyorum. Aman dünya malı dünyanın. Ne olacak” dedi.