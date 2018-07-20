Akrabasının silahıyla oynayan çocuk sekiz yaşındaki kardeşini öldürdü

Balıkesir’de 14 yaşındaki E.U., akrabasının silahıyla oynarken yanlışlıkla sekiz yaşında kardeşini vurarak öldürdü.
DHA’nın haberine göre olay bugün öğle saatlerinde Dursunbey ilçesindeki Mucırlar mahallesinde meydana geldi.
14 yaşındaki E.U., evlerinde kaldıkları akrabalarına ait silahla oynarken tabanca ateş aldı. E.U.’nun sekiz yaşındaki kardeşi E.U. başından vuruldu. Çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaşamını yitiren E.U.’nun cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ailenin tatil için akrabalarının yanına gittikleri öğrenildi.