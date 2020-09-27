Akrabaların kavgasında ateş edildi; sokaktaki yedi yaşındaki çocuk yaralandı

İzmir’in Bornova ilçesinde akrabalar arasında sokakta çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yedi yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre Merkez Mahallesi’nde aynı aileye mensup kişiler arasında kavga çıktı.

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Gruptakilerden birinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu saçmalar, sokakta bulunan Ö.A.’ya isabet etti.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Ö.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavgada darp sonucu yaralanan şüpheli N.K. ile kuzeni M.A.K. de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.