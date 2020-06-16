Akrabalar arasında ‘tarladan geçen yol’ kavgası: Bir kişi öldü, dört kişi yaralandı

Şanlıurfa’da, akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Haliliye ilçesi kırsalındaki Üçkuyu Mahallesi’nde tarladan yol geçirilmesi nedeniyle kavga çıktı. Sinan B., Abdulhamit B., Halil B., Hasan C. ile Cennet Z. yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Sinan B. kurtarılamadı.

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Kavganın çıktığı mahalledeki çok sayıda ev ve araçta da mermi izleri tespit edildi.

Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen yedi şüpheliyi gözaltına aldı.

Güvenlik güçlerince mahallede önlem alındı.