Akrabalar arasında ‘maddi hasarlı kaza’ kavgası: İki kişi öldü, dört kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kardeş hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Kavganın trafik kazası nedeniyle yaşandığı belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Olay, dün akşam Eski Urfa Caddesi’nde yaşandı. Akraba olan Güneş ve Geldi aileleri, kendilerine ait otomobiller ile seyir halindeyken kaza yaptı. Otomobillerde küçük sıyrıklar meydana gelen kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Ancak tartışma kısa sürede, taş ve sopalar ile silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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Ateşlenen tabancalardan çıkan mermilerin isabet ettiği Mehmetçik Geldi ve Sinan Geldi hayatlarını kaybetti. Yaralanan biri ağır dört kişi hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen dört kişiyi gözaltına aldı.