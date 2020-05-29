Akrabalar arasında arazi kavgası: İki kişi hayatını kaybetti; beş kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada iki kişi yaşamını yitirdi, beş kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Olay, öğleden sonra, ilçeye bağlı Konakyeri Mahallesi’nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan, Yumru ve Aydın ailelerinin fertleri tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek, av tüfekleri ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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Kavgada kim ya da kimler tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği yedi kişi yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Ağır yaralı olan Kasım Yumru ile Naif Gül kurtarılamadı. Beş yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yumru ile Gül’ün cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken jandarma, köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.